お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが9日、『ホグワーツ・レガシー』CM披露記者発表会に登場した。
発表会には他にも、お笑いコンビ・令和ロマン、9番街レトロが参加した。
（オススメ動画）
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🎬霜降り明星、粗品の“夢”のせいで電撃解散の危機！？「日本一の焼肉屋」の夢をいまだ追い続ける『映画かいけつゾロリ ラララ♪スターたんじょう』完成披露舞台挨拶
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