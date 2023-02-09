STARKIDSがメジャーデビュー、LIQUIDROOMにて記念パーティー開催

STARKIDSが、本日2月9日に渋谷WWWで開催した初の自主企画「STAR RAVE」にてメジャーデビューすることを発表した。
Space Boyを中心に、ハワイ在住時に同級生だったespeon、Soundcloudで出会ったTAHITI、BENXNI、Lil Roar、そして日本で出会ったleviによる6人組、STARKIDS。先日開催したSTARKIDSメンバーによるコレクティブguntai9によるパーティ「9fes」に続き、アメリカからDekoを招聘し渋谷WWWで初自主企画「STAR RAVE」を開催、トリとして出演しメジャーデビューを報告した。
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どのレコード会社からいつデビューするのか、その詳細やSTARKIDSの今後のアクションについては3月10日（金）にLIQUIDROOMにて開催されるデビュー記念パーティーにて明らかになる。パーティーの詳細は追ってアナウンスされる。
＜イベント情報＞
FUYU NO YAON
2023年2月18日（土）日比谷野外大音楽堂
時間：OPEN／START14:45
数量限定S席：¥9980（税込）
A自由席：¥5980（税込）
U-25 A自由席：¥2980（税込）
入場時に身分証明書提示必須
未成年入場可能
お問い合わせ:クリエイティブマンプロダクション
03-3499-6669（月・水・金 12:00〜16:00）
■HEAD LINER
SKY-HI
C.O.S.A.
Jin Dogg
ralph
STARKIDS
JUBEE(CreativeDrugStore)
featuring GUEST
CYBER RUI
HIYADAM
in-d(CreativeDrugStore)
BES featuring GUEST SEEDA
chelmico
Elle Teresa
Gottz & MUD(KANDYTOWN)
漢 a.k.a. GAMI
K DUB SHINE with DJ OASIS
LANA
SATOH
SUSHIBOYS
■SHOT LIVE
Campanella
homalelanka
JNKMN(YENTOWN)
PETZ(YENTOWN)
釈迦坊主
Spada featuring GUEST Joseph Blackwell
山田ギャル神宮
18scott
DJ 原島"ど真ん中"宙芳
and more...
イープラス https://eplus.jp/yaon/