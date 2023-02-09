STARKIDSがメジャーデビュー、LIQUIDROOMにて記念パーティー開催

STARKIDSが、本日2月9日に渋谷WWWで開催した初の自主企画「STAR RAVE」にてメジャーデビューすることを発表した。

Space Boyを中心に、ハワイ在住時に同級生だったespeon、Soundcloudで出会ったTAHITI、BENXNI、Lil Roar、そして日本で出会ったleviによる6人組、STARKIDS。先日開催したSTARKIDSメンバーによるコレクティブguntai9によるパーティ「9fes」に続き、アメリカからDekoを招聘し渋谷WWWで初自主企画「STAR RAVE」を開催、トリとして出演しメジャーデビューを報告した。

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どのレコード会社からいつデビューするのか、その詳細やSTARKIDSの今後のアクションについては3月10日（金）にLIQUIDROOMにて開催されるデビュー記念パーティーにて明らかになる。パーティーの詳細は追ってアナウンスされる。

＜イベント情報＞

FUYU NO YAON

2023年2月18日（土）日比谷野外大音楽堂

時間：OPEN／START14:45

数量限定S席：¥9980（税込）

A自由席：¥5980（税込）

U-25 A自由席：¥2980（税込）

入場時に身分証明書提示必須

未成年入場可能

お問い合わせ:クリエイティブマンプロダクション

03-3499-6669（月・水・金 12:00〜16:00）

https://www.creativeman.co.jp

■HEAD LINER

SKY-HI

C.O.S.A.

Jin Dogg

ralph

STARKIDS

JUBEE(CreativeDrugStore)

featuring GUEST

CYBER RUI

HIYADAM

in-d(CreativeDrugStore)

BES featuring GUEST SEEDA

chelmico

Elle Teresa

Gottz & MUD(KANDYTOWN)

漢 a.k.a. GAMI

K DUB SHINE with DJ OASIS

LANA

SATOH

SUSHIBOYS

■SHOT LIVE

Campanella

homalelanka

JNKMN(YENTOWN)

PETZ(YENTOWN)

釈迦坊主

Spada featuring GUEST Joseph Blackwell

山田ギャル神宮

18scott

DJ 原島"ど真ん中"宙芳

and more...

イープラス https://eplus.jp/yaon/