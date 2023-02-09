【NPB】2023年度プロ野球オープン戦、試合日程一覧＜対戦カード・球場・開…

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　2023年レギュラーシーズンへ向け、動き出しているプロ野球。開幕に先立ち、2月23日からは春季非公式試合（オープン戦）が開催される。ここでは、オープン戦の試合日程、対戦カード、開催球場などの情報をまとめた。

 

 

2月23日（木）

ヤクルト　ー　巨人（浦添・13時）

 

 

2月25日（土）

日本ハム　ー　楽天（名護・13時）

巨人　ー　広島（那覇・13時）

ヤクルト　ー　阪神（浦添・13時）

中日　ー　DeNA（北谷・13時）

2月26日（木）

日本ハム　ー　阪神（名護・13時）

巨人　ー　DeNA（那覇・12時半）

ヤクルト　ー　楽天（浦添・13時）

中日　ー　広島（北谷・13時）

3月4日（土）

日本ハム　ー　楽天（札幌ドーム・14時）

ロッテ　ー　ヤクルト（ZOZOマリン・13時）

DeNA　－　西武（横浜・13時）

阪神　ー　オリックス（甲子園・13時）

ソフトバンク　－　広島（PayPayドーム・14時）

3月5日（日）

日本ハム　ー　楽天（札幌ドーム・13時）

ロッテ　ー　ヤクルト（ZOZOマリン・13時）

DeNA　－　西武（横浜・13時）

阪神　ー　オリックス（甲子園・13時）

ソフトバンク　－　広島（PayPayドーム・13時）

3月7日（火）

楽天　ー　DeNA（静岡・13時）

ロッテ　ー　日本ハム（ZOZOマリン・13時）

ソフトバンク　－　ヤクルト（PayPayドーム・18時）

3月8日（水）

楽天　ー　DeNA（静岡・13時）

ロッテ　ー　日本ハム（ZOZOマリン・13時）

西武　－　中日（ベルーナドーム・13時）

ソフトバンク　－　ヤクルト（PayPayドーム・18時）

3月9日（木）

楽天　ー　DeNA（静岡・13時）

西武　－　中日（ベルーナドーム・13時）

オリックス　－　阪神（京セラD大阪・14時）

ソフトバンク　－　ヤクルト（PayPayドーム・18時）

3月10日（金）

楽天　ー　ロッテ（静岡・13時）

オリックス　－　巨人（京セラD大阪・14時）

阪神　－　日本ハム（甲子園・13時）

3月11日（土）

楽天　ー　ロッテ（静岡・13時）

西武　ー　ソフトバンク（ベルーナドーム・14時）

DeNA　ー　中日（横浜・13時）

オリックス　－　巨人（京セラD大阪・14時）

阪神　－　日本ハム（甲子園・13時）

広島　ー　ヤクルト（マツダスタジアム・13時）

3月12日（日）

楽天　－　ロッテ（静岡・13時）

西武　－　ソフトバンク（ベルーナドーム・13時）

DeNA　－　中日（横浜・13時）

オリックス　－　日本ハム（京セラD大阪・14時）

阪神　－　巨人（甲子園・13時）

広島　－　ヤクルト（マツダスタジアム・13時）

 

 

3月14日（火）

日本ハム　ー　西武（エスコンＦ・14時）

楽天　ー　オリックス（静岡・13時）

ヤクルト　ー　ロッテ（神宮・13時）

DeNA　ー　阪神（横浜・13時）

中日　ー　広島（バンテリンドーム・14時）

ソフトバンク　ー　巨人（熊本・13時）

3月15日（水）

日本ハム　ー　西武（エスコンＦ・15時）

楽天　ー　オリックス（静岡・13時）

ヤクルト　ー　ロッテ（神宮・13時）

DeNA　ー　阪神（横浜・13時）

中日　ー　広島（バンテリンドーム・14時）

ソフトバンク　ー　巨人（PayPayドーム・18時）

3月16日（木）

ソフトバンク　ー　巨人（PayPayドーム・18時）

3月17日（金）

ヤクルト　ー　阪神（神宮・13時）

ロッテ　ー　西武（ZOZOマリン・13時）

中日　ー　楽天（バンテリンドーム・18時）

オリックス　ー　広島（シティ信金スタ・13時）

ソフトバンク　ー　DeNA（PayPayドーム・18時）

3月18日（土）

巨人　ー　日本ハム（東京ドーム・18時）

ヤクルト　ー　阪神（神宮・13時）

ロッテ　ー　西武（ZOZOマリン・13時）

中日　ー　楽天（バンテリンドーム・14時）

広島　ー　オリックス（マツダスタジアム・13時）

ソフトバンク　ー　DeNA（PayPayドーム・14時）

3月19日（日）

巨人　ー　日本ハム（東京ドーム・14時）

ヤクルト　ー　阪神（神宮・13時）

ロッテ　ー　西武（ZOZOマリン・13時）

中日　ー　楽天（バンテリンドーム・14時）

広島　ー　オリックス（マツダスタジアム・13時）

ソフトバンク　ー　DeNA（PayPayドーム・13時）

3月21日（火）

日本ハム　ー　ソフトバンク（エスコンＦ・14時）

巨人　ー　DeNA（東京ドーム・14時）

ヤクルト　ー　楽天（神宮・13時）

西武　ー　阪神（ベルーナドーム・13時）

ロッテ　ー　広島（ZOZOマリン・13時）

オリックス　ー　中日（京セラD大阪・14時）

3月22日（水）

日本ハム　ー　ソフトバンク（エスコンＦ・18時）

巨人　ー　阪神（東京ドーム・18時）

ヤクルト　ー　DeNA（神宮・13時）

西武　ー　楽天（ベルーナドーム・13時）

ロッテ　ー　広島（ZOZOマリン・13時）

オリックス　ー　中日（京セラD大阪・14時）

3月24日（金）

日本ハム　ー　ヤクルト（エスコンＦ・18時）

西武　ー　DeNA（ベルーナドーム・18時）

巨人　ー　楽天（東京ドーム・18時）

中日　ー　ロッテ（バンテリンドーム・18時）

オリックス　ー　阪神（京セラD大阪・18時）

ソフトバンク　ー　広島（PayPayドーム・18時）

3月25日（土）

日本ハム　ー　ヤクルト（エスコンＦ・14時）

西武　ー　DeNA（ベルーナドーム・14時）

巨人　ー　楽天（東京ドーム・14時）

中日　ー　ロッテ（バンテリンドーム・14時）

阪神　ー　オリックス（京セラD大阪・14時）

ソフトバンク　ー　広島（PayPayドーム・13時）

3月26日（日）

日本ハム　ー　ヤクルト（エスコンＦ・13時）

西武　ー　DeNA（ベルーナドーム・13時）

巨人　ー　楽天（東京ドーム・14時）

中日　ー　ロッテ（バンテリンドーム・14時）

オリックス　ー　阪神（京セラD大阪・14時）

広島　ー　ソフトバンク（マツダスタジアム・14時）