【NPB】2023年度プロ野球オープン戦、試合日程一覧＜対戦カード・球場・開…

プロ野球 最新情報（最新ニュース）
2023年レギュラーシーズンへ向け、動き出しているプロ野球。開幕に先立ち、2月23日からは春季非公式試合（オープン戦）が開催される。ここでは、オープン戦の試合日程、対戦カード、開催球場などの情報をまとめた。
2月23日（木）
ヤクルト ー 巨人（浦添・13時）
2月25日（土）
日本ハム ー 楽天（名護・13時）
巨人 ー 広島（那覇・13時）
ヤクルト ー 阪神（浦添・13時）
中日 ー DeNA（北谷・13時）
2月26日（木）
日本ハム ー 阪神（名護・13時）
巨人 ー DeNA（那覇・12時半）
ヤクルト ー 楽天（浦添・13時）
中日 ー 広島（北谷・13時）
3月4日（土）
日本ハム ー 楽天（札幌ドーム・14時）
ロッテ ー ヤクルト（ZOZOマリン・13時）
DeNA － 西武（横浜・13時）
阪神 ー オリックス（甲子園・13時）
ソフトバンク － 広島（PayPayドーム・14時）
3月5日（日）
日本ハム ー 楽天（札幌ドーム・13時）
ロッテ ー ヤクルト（ZOZOマリン・13時）
DeNA － 西武（横浜・13時）
阪神 ー オリックス（甲子園・13時）
ソフトバンク － 広島（PayPayドーム・13時）
3月7日（火）
楽天 ー DeNA（静岡・13時）
ロッテ ー 日本ハム（ZOZOマリン・13時）
ソフトバンク － ヤクルト（PayPayドーム・18時）
3月8日（水）
楽天 ー DeNA（静岡・13時）
ロッテ ー 日本ハム（ZOZOマリン・13時）
西武 － 中日（ベルーナドーム・13時）
ソフトバンク － ヤクルト（PayPayドーム・18時）
3月9日（木）
楽天 ー DeNA（静岡・13時）
西武 － 中日（ベルーナドーム・13時）
オリックス － 阪神（京セラD大阪・14時）
ソフトバンク － ヤクルト（PayPayドーム・18時）
3月10日（金）
楽天 ー ロッテ（静岡・13時）
オリックス － 巨人（京セラD大阪・14時）
阪神 － 日本ハム（甲子園・13時）
3月11日（土）
楽天 ー ロッテ（静岡・13時）
西武 ー ソフトバンク（ベルーナドーム・14時）
DeNA ー 中日（横浜・13時）
オリックス － 巨人（京セラD大阪・14時）
阪神 － 日本ハム（甲子園・13時）
広島 ー ヤクルト（マツダスタジアム・13時）
3月12日（日）
楽天 － ロッテ（静岡・13時）
西武 － ソフトバンク（ベルーナドーム・13時）
DeNA － 中日（横浜・13時）
オリックス － 日本ハム（京セラD大阪・14時）
阪神 － 巨人（甲子園・13時）
広島 － ヤクルト（マツダスタジアム・13時）
3月14日（火）
日本ハム ー 西武（エスコンＦ・14時）
楽天 ー オリックス（静岡・13時）
ヤクルト ー ロッテ（神宮・13時）
DeNA ー 阪神（横浜・13時）
中日 ー 広島（バンテリンドーム・14時）
ソフトバンク ー 巨人（熊本・13時）
3月15日（水）
日本ハム ー 西武（エスコンＦ・15時）
楽天 ー オリックス（静岡・13時）
ヤクルト ー ロッテ（神宮・13時）
DeNA ー 阪神（横浜・13時）
中日 ー 広島（バンテリンドーム・14時）
ソフトバンク ー 巨人（PayPayドーム・18時）
3月16日（木）
ソフトバンク ー 巨人（PayPayドーム・18時）
3月17日（金）
ヤクルト ー 阪神（神宮・13時）
ロッテ ー 西武（ZOZOマリン・13時）
中日 ー 楽天（バンテリンドーム・18時）
オリックス ー 広島（シティ信金スタ・13時）
ソフトバンク ー DeNA（PayPayドーム・18時）
3月18日（土）
巨人 ー 日本ハム（東京ドーム・18時）
ヤクルト ー 阪神（神宮・13時）
ロッテ ー 西武（ZOZOマリン・13時）
中日 ー 楽天（バンテリンドーム・14時）
広島 ー オリックス（マツダスタジアム・13時）
ソフトバンク ー DeNA（PayPayドーム・14時）
3月19日（日）
巨人 ー 日本ハム（東京ドーム・14時）
ヤクルト ー 阪神（神宮・13時）
ロッテ ー 西武（ZOZOマリン・13時）
中日 ー 楽天（バンテリンドーム・14時）
広島 ー オリックス（マツダスタジアム・13時）
ソフトバンク ー DeNA（PayPayドーム・13時）
3月21日（火）
日本ハム ー ソフトバンク（エスコンＦ・14時）
巨人 ー DeNA（東京ドーム・14時）
ヤクルト ー 楽天（神宮・13時）
西武 ー 阪神（ベルーナドーム・13時）
ロッテ ー 広島（ZOZOマリン・13時）
オリックス ー 中日（京セラD大阪・14時）
3月22日（水）
日本ハム ー ソフトバンク（エスコンＦ・18時）
巨人 ー 阪神（東京ドーム・18時）
ヤクルト ー DeNA（神宮・13時）
西武 ー 楽天（ベルーナドーム・13時）
ロッテ ー 広島（ZOZOマリン・13時）
オリックス ー 中日（京セラD大阪・14時）
3月24日（金）
日本ハム ー ヤクルト（エスコンＦ・18時）
西武 ー DeNA（ベルーナドーム・18時）
巨人 ー 楽天（東京ドーム・18時）
中日 ー ロッテ（バンテリンドーム・18時）
オリックス ー 阪神（京セラD大阪・18時）
ソフトバンク ー 広島（PayPayドーム・18時）
3月25日（土）
日本ハム ー ヤクルト（エスコンＦ・14時）
西武 ー DeNA（ベルーナドーム・14時）
巨人 ー 楽天（東京ドーム・14時）
中日 ー ロッテ（バンテリンドーム・14時）
阪神 ー オリックス（京セラD大阪・14時）
ソフトバンク ー 広島（PayPayドーム・13時）
3月26日（日）
日本ハム ー ヤクルト（エスコンＦ・13時）
西武 ー DeNA（ベルーナドーム・13時）
巨人 ー 楽天（東京ドーム・14時）
中日 ー ロッテ（バンテリンドーム・14時）
オリックス ー 阪神（京セラD大阪・14時）
広島 ー ソフトバンク（マツダスタジアム・14時）