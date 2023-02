花澤香菜「こんな贅沢なことをしていいの!?」アニメ『久保さんは僕を許さない』OP曲「ドラマチックじゃなくても」＆“久保さん”の声を担当

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。2月8日(水)の放送は、声優でアーティストの花澤香菜さんがゲスト出演。2月1日(水)リリースのニューシングル「ドラマチックじゃなくても」について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)の質問に答えました。こもり校長:ニューシングル「ドラマチックじゃなくても」のリリースおめでとうございます!花澤:ありがとうございます!こもり校長:この楽曲は、テレビアニメ『久保さんは僕を許さない』のオープニングテーマです。そして花澤先生は声優として、ヒロインの久保渚咲役をつとめられています。声優と歌手をダブルでつとめるのはいかがですか?花澤:これ、初めてのことなんです。私にとってこんな贅沢なことをしていいのかしら!? って思いました。こもり校長:はい(笑)。花澤:そして、作品に与える影響が大きすぎるな、と思ってプレッシャーも感じていたのですが……アニメが自分の曲から始まるのを見て「ぴったり!」と思ったので、「これはこれで良かったな」と。こもり校長:ということは、制作的には曲のほうが先にできて作品(アニメ)に入ったんですか?花澤:そうですね、レコーディングのほうが先ではありました。こもり校長:じゃあ、そこがリンクした瞬間は……?花澤:すごく嬉しかったですね。こもり校長:アーティストと声優の活動をされていますが、花澤先生のなかには切り替えるスイッチみたいなものがあるんですか?花澤:声優というのは役を演じることで、アーティストとしてはそのままの自分を出す、という違いはありますね。こもり校長:(現場に向かう)心境も違うんですか?花澤:あんまり変わらないかなぁ……? (声優として)作品に向かうときはその作品のことを考えて……「どういう要望がくるかな?」と思いを巡らせたりするんですけど、(アーティストの場合も)同じように「今日はどういうふうに歌おうかな」と考えて行ったりはするので。そこまで変わらないのかな?こもり校長:うんうん。花澤:でも、(アーティストの場合は)より自分のテンションを上げる何かは持ってったりするかもしれないですね。声優の現場に行くと、一緒に録る人たちに囲まれてそこで嬉しくなっちゃうんですけど、アーティスト活動は1人の現場なので、自分で自分を楽しませることが必要かなと思います。こもり校長:声優さんはチームですもんね。(アーティスト活動を)1人でやっていて、寂しく感じることはないんですか?花澤:寂しいですよ(笑)。こもり校長:たしかに、そこは全然雰囲気が違うものですよね。花澤:そうですね。だから「自分はこうしたい」というのがあるなかで、どういうふうに周りに伝えていくかとかね……ちょっとだけ心細い気持ちになったりしますね。こもり校長:今回は新しい挑戦にもなった「ドラマチックじゃなくても」ですが、花澤先生にとってどんな楽曲になりましたか?花澤:そうですね……なんだろう? このぐらいのゆっくりしたテンポで恋愛ソングを歌うのはなかなか今までになかったので、じっくりみんなに届いてほしいなぁ、という感じはしていますかね。――ここで、「ドラマチックじゃなくても」オンエアこもり校長:僕は、恋愛って劇的なものだと思うんです。花澤:はっはい……(笑)。こもり校長:いつから恋愛が始まったのか、ってわかんないと思うんです。花澤:そうですね~……。こもり校長:気づいたときには好きになっていたり、恋をしていたり……(笑)。だから、「今が続けばいいのにな、時よ止まれ……!」と思ったときに始まっている、という主人公になれた気持ちになりました。花澤:あ~いい!こもり校長:僕もむずむずしたくなりました(笑)。花澤:いいですね~、してください~(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★2/13(月)~2/17(金)SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★