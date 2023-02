花澤香菜「毎日絶対1ヵ所は行くんです」パン屋で出会う4つの幸せ

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。2月8日(水)は、声優でアーティストの花澤香菜さんがゲスト出演。この日の番組テーマが『色づき始めた日常』ということで、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)に、最近幸せに感じていることを紹介しました。こもり校長:今夜は、生徒(リスナー)のキミの『色づき始めた日常』について教えてほしい! また、色づき始めたキミの日常がどう変わったのかも教えてください! 花澤先生は、最近“色づく”みたいなことはありましたか?花澤:私はパン屋さんめぐりをするのが好きなんですけど、毎日絶対1ヵ所は行くんです。こもり校長:パン屋さんに毎日!?花澤:絶対に行きますね(笑)。パン屋さんに入ると焼きたてのパンの匂いに包まれるんですけど、それでまず“幸せ”になれるんです。そこからトングを持って、パンを選んでいる瞬間が“また幸せ……!”っていう(笑)。こもり校長:そこも幸せですか!花澤:そうなんですよ。そこからパンの匂いを嗅ぐで“幸せ”になって、食べるでも“幸せ”になる……もう幸せでしかない!こもり校長:(幸せが)多い(笑)。花澤:それでいつも色づいてますね(笑)。こもり校長:元気の源なんですね。花澤:そうなんです……!この日の放送では……・「テスト勉強のために3時半に起きる生活を始めたら、勉強ははかどるし、朝ご飯もゆっくり食べられるし……と朝が充実しました」という17歳・「小6のときにいじめられていたけど、花澤先生の楽曲『恋愛サーキュレーション』とアニメ『化物語』に出会い毎日が楽しくなって、いじめもなくなり友達もできた」という15歳・「最近好きな人ができて、ドキドキしています」という15歳と電話をつなぎ、リスナーの『色づき始めた日常』を聞きました。花澤香菜さんは、2月1日(水)にニューシングル「ドラマチックじゃなくても」をリリース。この楽曲は、花澤さんがヒロインの久保渚咲役をつとめるテレビアニメ『久保さんは僕を許さない』のオープニングテーマです。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★2/13(月)~2/17(金)SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★