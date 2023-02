アイナ・ジ・エンド「こんなにサッカーって面白いんだ！」深夜に見たワールドカップに衝撃

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」。2月7日(火)の放送では、最近ハマったというサッカーを題材にしたアニメを紹介しました。前編の記事では、“サッカーのアニメ”を見ることになったきっかけを語った部分を紹介します。アイナ:今夜は「アニメLOCKS! 〜サッカー編〜」です。最近私がハマってるアニメについて、大いに語りたいと思います!実は私、あんまりアニメにハマったことがないんです。そんな私が久しぶりにアニメにどハマりしちゃいました!“サッカー編”ということですけど、『FIFAワールドカップ』をきっかけにサッカーにハマったんよね。深夜に曲作りをしてたんやけど、その日は「もう浮かばない……」と爪ばっかいじって、曲作りに全然励めなかったんです。そんな時にテレビをポッてつけたら、ワールドカップをやってたの。正直、見ようと思ってたわけじゃなかったんです。でも、大人の男の人がボールを追いかけて、こけたり一生懸命汗をかいて走ってる姿を見て、なんだか“これを見なきゃいけない”っていう気になったんですよね、すごく素敵で。その試合は日本じゃなかったんですけどね。それで、「こんなにサッカーって面白いんだ!」って思ったんです。ワールドカップは、朝4時からの試合もほとんど見てました。それでニキビができちゃったぐらいです(笑)。もちろん日本の試合も見てました。ワールドカップが終わってからも、高校サッカーも結構見ちゃいましたね。ワールドカップとはまた違う儚さがあるんだなって思いました。ワールドカップは4年に1度しかないんやけど、高校生は、高校生でいられる期間が3年間しかない。だから、またちょっと違った儚さや青春を感じられたなと思いました。大阪出身なんで、特に履正社高校とか見てましたね。アイナ:なんでアイナがアニメを見たかっていう話なんですけど……私、ワールドカップとか高校サッカーを見ながら、『サイドバック』とか『PK』とかサッカー用語が全くわからずで、全然正直ルールについていけてなかったんですよ。ただ最初は、生きている人間が汗をかいて走ったりしている姿に感銘を受けただけだったので。それで、“もっと知りたい”、“もっと勉強したい”と思ってネットでサッカー用語を調べてみたんやけど……わからんのよ。難しい……。で、なんだったらわかるんだろう? と考えたんやけど「アニメだ!」と思ったのね。今日は2つ! そのアニメが何か? というのを紹介させていただこうと思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★2/13(月)~2/17(金)SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★