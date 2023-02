アイナ・ジ・エンド「実際の試合を見てるみたい」「めっちゃ勇気もらえる」アニメ『ブルーロック』『アオアシ』にドハマり中！

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」。2月7日(火)の放送では、最近ハマっているというサッカーを題材にしたアニメを2作品紹介しました。前編の記事では、“サッカーアニメ”を見ることになったワールドカップとの出会いについてのエピソードを取り上げましたが、後編の記事では、それぞれの作品の魅力と推しについて語った部分を紹介します。アイナ:これね、ほんっっっとにドキドキします。サッカー用語を学びたい人にはぴったりのアニメです。サッカー初心者の私でもわかりやすいんですよ。なんでかっていうと、試合中に主人公の潔世一(いさぎ・よいち)くんが“空間認識能力”っていうのを使って、すごくわかりやすく解説してくれるんです。そして、肩破りな物語なのでまったく先が読めない……!「次の展開は、多分こうなるやろうな~」って思っていても、次の週を見たら「え、そう行くんや!」みたいな。これが面白い! なかなかこんなアニメないです。大体わかるやん? でも(この作品は)わからへん。ほんとにそれが面白い!声優さんも本当にお上手で、キャラクターが生きてるみたいなんですよ。生々しいんですよね。実際の試合を見てるみたいなんです。体を鍛えているところとかも見せてくれるしね……オタクみたいになった!(笑)。楽しいのでおすすめです!ちなみに、私は蜂楽廻(ばちら・めぐる)が好きで~す(笑)。応援してます!アイナ:で、で、で、すいません! これだけ言わせてください! アニメの最後に“アディショナルタイム”っていうのがあるんですよ。これがめっちゃいいんです。蜂楽の可愛いとこもいっぱい映ってますし、ほんとに可愛いの! だから、ここ見逃さないようにどうか見てほしい……見てほしいです。見てみて! 見てみてね!アイナ:こちらは『ブルーロック』と違ってですね、家族愛とかちょっぴり恋模様も入ったサッカーアニメです。とっても見やすい。青春アニメなんやけど……ちょっと私の見解でお話しさせてもらいますね。愛媛県で主人公の子がサッカーしてると、福田監督という人が見つけてくれて上京するんです。そこからの物語が、ものすっごーいヒューマンチックで……! 隣の家の人の出来事って言ってもおかしくないぐらい、親近感があるんですよ。だから全然馴染めるし、見やすいんです。何より愛媛県の方言を、ずっと青井葦人(あおい・あしと)っていう主人公が使うんで、可愛いんですよね。すごい窮地に立たされても、愛媛バイブスみたいなのを感じて……。わからへんけど、愛媛弁好きになっちゃうし(笑)、アシト好きになっちゃいますね。キュンキュンするし。めっちゃいいですね。オススメの点は……揺るがない1点があるんですけど、主人公アシトの諦めない精神が見れるところです。めっちゃ勇気もらえるんですよ。「とにかく挑戦する!」「とにかく考える!」「とにかく練習する!」そんな姿を見ていると、自分も真っすぐ生きようと思います。ここをね、ぜひ見てほしいと思います!ちなみに……私は、一条花ちゃん推しで~す! でもアシトも好き! ほんま愛媛弁がやばい。あと、福田監督も好き! でも、花ちゃんが好きです!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★2/13(月)~2/17(金)SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★