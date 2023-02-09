アニメ「キン肉マン」の主題歌集「キン肉マンアニメ40周年記念『超キン肉マン主題歌集』」が3月15日にCDリリースされる。

「キン肉マン」はゆでたまごによるマンガ。1983年4月にテレビアニメの放送がスタートした。主題歌集は今年でアニメ化40周年を迎えることを記念した作品で、テレビ放送と劇場版のオープニングとエンディング主題歌全17曲が収録される。

V.A.「キン肉マンアニメ40周年記念『超キン肉マン主題歌集』」収録曲

01. キン肉マン Go Fight！ ※「キン肉マン」オープニング主題歌（第1話 - 第65話）

［作詩：森雪之丞 / 作曲：芹澤廣明 / 編曲：川上了 / 歌：串田アキラ］



02. 肉・2×9・Rock'n Roll ※「キン肉マン」エンディング主題歌（第1話 - 第65話）

［作詩：森雪之丞 / 作曲：芹澤廣明 / 編曲：川上了 / 歌：串田アキラ］



03. 炎のキン肉マン ※「キン肉マン」オープニング主題歌（第66話 - 第124話）

［作詩：森雪之丞 / 作曲：芹澤廣明 / 編曲：奥慶一 / 歌：串田アキラ］



04. キン肉マンボ ※「キン肉マン」エンディング主題歌（第66話 - 第96話、第107話 - 第124話）

［作詩・作曲：森雪之丞 / 編曲：奥慶一 / 歌：神谷明（キン肉マン）］



05. キン肉マン音頭 ※「キン肉マン」エンディング主題歌（第97話 - 第106話）

［作詩・作曲：森雪之丞 / 編曲：田中公平 / 歌：神谷明（キン肉マン）、松島みのり（ミートくん）］



06. キン肉マン旋風（センセーション） ※「キン肉マン」オープニング主題歌（第125話 - 最終話）

［作詞：森雪之丞 / 作曲：芹澤廣明 / 編曲：京田誠一 / 歌：串田アキラ］



07. キン肉マン倶楽部 ※「キン肉マン」エンディング主題歌（第125話 - 最終話）

［作詩：森雪之丞 / 作曲：芹澤廣明 / 編曲：京田誠一 / 歌：神谷明（キン肉マン）］



08. ズダダン！キン肉マン ※「キン肉マン キン肉星王位争奪編」オープニング主題歌

［作詩：森雪之丞 / 作曲：岸正之 / 編曲：山本健司 / 歌：鈴木けんじ］



09. 月火水木・キン肉マン ※「キン肉マン キン肉星王位争奪編」エンディング主題歌

［作詩・作曲：つのごうじ / 編曲：山本健司 / 歌：ケント・デリカット、松田多香子］



10. HUSTLE MUSCLE ※「キン肉マンII世」オープニング主題歌（第1話 - 第26話）

［作詩：里乃塚玲央 / 作曲・編曲：渡部チェル / 歌：河野陽吾］



11. 愛のマッスル ※「キン肉マンII世」エンディング主題歌（第1話 - 第26話）

［作詩・作曲：田光マコト / 編曲・歌：ザ・パーマネンツ］



12. 恋のMy chop!! ※「キン肉マンII世」エンディング主題歌（第27話 - 第51話）

［作詩：松木悠 / 作曲：西田昌史 / 編曲：MIN / 歌：横須賀ゆめな］



13. believe ※「キン肉マンII世 ULTIMATE MUSCLE」オープニング主題歌

［作詩・歌：The NaB's / 作曲・編曲：芳野藤丸］



14. 赤色ダンスホール ※「キン肉マンII世 ULTIMATE MUSCLE」エンディング主題歌

［作詩・作曲：田中大我 / 編曲・歌：sui］



15. Trust Yourself ※「キン肉マンII世 ULTIMATE MUSCLE2」オープニング主題歌

［作詩・作曲・歌：高取ヒデアキ / 編曲：籠島裕昌］



16. 誓ノ月 ※「キン肉マンII世 ULTIMATE MUSCLE2」エンディング主題歌

［作詩：一志 / 作曲・編曲・歌：Kagrra,］



17. MUSCLE BEAT ※「劇場用アニメーション キン肉マンII世」主題歌

［作詩・歌：角田信朗 / 作曲・編曲：岩崎元是］