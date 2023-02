アニメ「キン肉マン」の主題歌集「キン肉マンアニメ40周年記念『超キン肉マン主題歌集』」が3月15日にCDリリースされる。

「キン肉マン」はゆでたまごによるマンガ。1983年4月にテレビアニメの放送がスタートした。主題歌集は今年でアニメ化40周年を迎えることを記念した作品で、テレビ放送と劇場版のオープニングとエンディング主題歌全17曲が収録される。

V.A.「キン肉マンアニメ40周年記念『超キン肉マン主題歌集』」収録曲

01. キン肉マン Go Fight! ※「キン肉マン」オープニング主題歌(第1話 - 第65話)

[作詩:森雪之丞 / 作曲:芹澤廣明 / 編曲:川上了 / 歌:串田アキラ]



02. 肉・2×9・Rock'n Roll ※「キン肉マン」エンディング主題歌(第1話 - 第65話)

[作詩:森雪之丞 / 作曲:芹澤廣明 / 編曲:川上了 / 歌:串田アキラ]



03. 炎のキン肉マン ※「キン肉マン」オープニング主題歌(第66話 - 第124話)

[作詩:森雪之丞 / 作曲:芹澤廣明 / 編曲:奥慶一 / 歌:串田アキラ]



04. キン肉マンボ ※「キン肉マン」エンディング主題歌(第66話 - 第96話、第107話 - 第124話)

[作詩・作曲:森雪之丞 / 編曲:奥慶一 / 歌:神谷明(キン肉マン)]



05. キン肉マン音頭 ※「キン肉マン」エンディング主題歌(第97話 - 第106話)

[作詩・作曲:森雪之丞 / 編曲:田中公平 / 歌:神谷明(キン肉マン)、松島みのり(ミートくん)]



06. キン肉マン旋風(センセーション) ※「キン肉マン」オープニング主題歌(第125話 - 最終話)

[作詞:森雪之丞 / 作曲:芹澤廣明 / 編曲:京田誠一 / 歌:串田アキラ]



07. キン肉マン倶楽部 ※「キン肉マン」エンディング主題歌(第125話 - 最終話)

[作詩:森雪之丞 / 作曲:芹澤廣明 / 編曲:京田誠一 / 歌:神谷明(キン肉マン)]



08. ズダダン!キン肉マン ※「キン肉マン キン肉星王位争奪編」オープニング主題歌

[作詩:森雪之丞 / 作曲:岸正之 / 編曲:山本健司 / 歌:鈴木けんじ]



09. 月火水木・キン肉マン ※「キン肉マン キン肉星王位争奪編」エンディング主題歌

[作詩・作曲:つのごうじ / 編曲:山本健司 / 歌:ケント・デリカット、松田多香子]



10. HUSTLE MUSCLE ※「キン肉マンII世」オープニング主題歌(第1話 - 第26話)

[作詩:里乃塚玲央 / 作曲・編曲:渡部チェル / 歌:河野陽吾]



11. 愛のマッスル ※「キン肉マンII世」エンディング主題歌(第1話 - 第26話)

[作詩・作曲:田光マコト / 編曲・歌:ザ・パーマネンツ]



12. 恋のMy chop!! ※「キン肉マンII世」エンディング主題歌(第27話 - 第51話)

[作詩:松木悠 / 作曲:西田昌史 / 編曲:MIN / 歌:横須賀ゆめな]



13. believe ※「キン肉マンII世 ULTIMATE MUSCLE」オープニング主題歌

[作詩・歌:The NaB's / 作曲・編曲:芳野藤丸]



14. 赤色ダンスホール ※「キン肉マンII世 ULTIMATE MUSCLE」エンディング主題歌

[作詩・作曲:田中大我 / 編曲・歌:sui]



15. Trust Yourself ※「キン肉マンII世 ULTIMATE MUSCLE2」オープニング主題歌

[作詩・作曲・歌:高取ヒデアキ / 編曲:籠島裕昌]



16. 誓ノ月 ※「キン肉マンII世 ULTIMATE MUSCLE2」エンディング主題歌

[作詩:一志 / 作曲・編曲・歌:Kagrra,]



17. MUSCLE BEAT ※「劇場用アニメーション キン肉マンII世」主題歌

[作詩・歌:角田信朗 / 作曲・編曲:岩崎元是]