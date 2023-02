DJ和のミックスCDシリーズ第34弾「ブラッシュアップライフ ~平成の答え合わせMIX~ By DJ和」が3月8日に発売される。

「ブラッシュアップライフ」は、日本テレビ系で現在放送中のコメディドラマ。主演を安藤サクラ、脚本をバカリズムが務めている。ドラマには「ポケベル」「シール帳」「伊東家の食卓」「iPod」など、平成を象徴する懐かしいコンテンツが登場。国武万里「ポケベルが鳴らなくて」、ORANGE RANGE「イケナイ太陽」、NANA starring MIKA NAKASHIMA「GLAMOROUS SKY」など、往年のヒット曲も印象的に使われている。

「ブラッシュアップライフ ~平成の答え合わせMIX~ By DJ和」に収録されるのは、ドラマ内で使用された楽曲をはじめとした1989年~2010年代の楽曲。1曲目のCrystal Kay「恋におちたら」から37曲目のZONE「secret base ~君がくれたもの~」まで、レコード会社の枠を超えて平成のメガヒット曲が収められる。

なおジャケット写真にはドラマのメインキャストである安藤、夏帆、木南晴夏の3名がカラオケボックスにいる様子が写されている。

「ブラッシュアップライフ ~平成の答え合わせMIX~ By DJ和」収録曲

01. Crystal Kay / 恋におちたら

02. 広末涼子 / MajiでKoiする5秒前

03. YUI / CHE.R.RY

04. SPEED / White Love

05. 島谷ひとみ / 亜麻色の髪の乙女

06. Aqua Timez / 虹

07. チャットモンチー / シャングリラ

08. PUFFY / 愛のしるし

09. モーニング娘。 / LOVEマシーン

10. ブラック・ビスケッツ / Timing~タイミング~

11. 奥土居裕子 / 天才・たけしの元気が出るテレビ!!よりオープニングテーマⅠ

12. スチャダラパー featuring 小沢健二 / 今夜はブギー・バック (smooth rap)

13. バブルガム・ブラザーズ / WON'T BE LONG

14. 国武万里 / ポケベルが鳴らなくて

15. レミオロメン / 粉雪

16. 中島美嘉 / 雪の華

17. 一青窈 / ハナミズキ

18. HY / 366日

19. 伊藤由奈 / Precious

20. JUJU / やさしさで溢れるように

21. 槇原敬之 / 僕が一番欲しかったもの

22. I WiSH / 明日への扉

23. 絢香 / にじいろ

24. DA PUMP / if... (THANX!!!!!!! Neo Best of DA PUMP)

25. nobodyknows+ / ココロオドル

26. D-51 / NO MORE CRY

27. 平井堅 / POP STAR

28. Whiteberry / 夏祭り

29. ORANGE RANGE / イケナイ太陽

30. NANA starring MIKA NAKASHIMA / GLAMOROUS SKY

31. いきものがかり / 気まぐれロマンティック

32. 大塚愛 / さくらんぼ

33. マキシマム ザ ホルモン / 恋のメガラバ

34. ポルノグラフィティ / アポロ

35. ORANGE RANGE / 花

36. GReeeeN / キセキ

37. ZONE / secret base ~君がくれたもの~