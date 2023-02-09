あーっとキン肉マンとキン肉マンII世の主題歌を集めたCDだーっ！

アニメ『キン肉マン』放送開始40周年を記念して『キン肉マン』『キン肉マンII世』のオープニング曲とエンディング曲を収録した主題歌集CDが誕生。2023年3月15日（水）のリリースとなる。

『キン肉マン』は、1979年に『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて連載がスタートしたゆでたまごによる漫画。現在も続編が『週刊プレイボーイ』（集英社）にて好評連載中だ。

キン肉マン＝キン肉スグルを始め登場人物の超人たちが地球の平和を守るため、仲間たちと友情を育みながら、立ちはだかる敵とリングで戦うストーリーが人気を集めている。

TVアニメは1983年に第1期、1991年に第2期に当たる『キン肉マン キン肉星王位争奪編』が放送された。アニメは超人のデザインや名前、演出の変更など原作からのアレンジもあったが、高い視聴率と絶大な人気を得た。

『キン肉マンII世』は1997年～2011年の漫画。スグルの息子であるキン肉万太郎が主人公だ。こちらも2002年、2004年、2006年にアニメ化されている。

今年アニメ放送40周年を迎えたアニメ『キン肉マン』を記念して、TV放送と劇場版のオープニングとエンディングの主題歌を集めた主題歌集CD『キン肉マンアニメ40周年記念「超キン肉マン主題歌集」』が、2023年3月15日に日本コロムビアから発売される。

誰もが耳にすれば口ずさんでしまう『キン肉マン Go Fight！』から、『キン肉マンII世』の劇場版主題歌まで全17曲を収録して税込み2900（にく）円で発売予定とのこと。

2023年3月18日よりアニメ40周年を記念した『超キン肉マン展』の開催も決定している。今年もキン肉マン旋風が吹き荒れそうだ。

（C）ゆでたまご・東映アニメーション

『キン肉マンアニメ40周年記念「超キン肉マン主題歌集」』

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発売元：日本コロムビア

2900円（税込）

2023年03月15日（水）発売予定

品番：COCX-41982

＜収録内容＞

1.キン肉マン Go Fight！ ※『キン肉マン』OP（第1話～第65話）

作詩：森雪之丞 作曲：芹澤廣明 編曲：川上了

歌：串田アキラ

2.肉・2×9・Rock'n Roll ※『キン肉マン』ED（第1話～第65話）

作詩：森雪之丞 作曲：芹澤廣明 編曲：川上了

歌：串田アキラ

3.炎のキン肉マン ※『キン肉マン』OP（第66話～第124話）

作詩：森雪之丞 作曲：芹澤廣明 編曲：奥慶一

歌：串田アキラ

4.キン肉マンボ ※『キン肉マン』ED（第66話～第96話、第107話～第124話）

作詩：森雪之丞 作曲：森雪之丞 編曲：奥慶一

歌：神谷明（キン肉マン）

5.キン肉マン音頭 ※『キン肉マン』ED（第97話～第106話）

作詩：森雪之丞 作曲：森雪之丞 編曲：田中公平

歌：神谷明（キン肉マン）、松島みのり（ミートくん）

6.キン肉マン旋風（センセーション） ※『キン肉マン』OP（第125話～最終話）

作詞：森雪之丞 作曲：芹澤廣明 編曲：京田誠一

歌：串田アキラ

7.キン肉マン倶楽部 ※『キン肉マン』ED（第125話～最終話）

作詩：森雪之丞 作曲：芹澤廣明 編曲：京田誠一

歌：神谷明（キン肉マン）

8.ズダダン！キン肉マン ※『キン肉マン キン肉星王位争奪編』OP

作詩：森雪之丞 作曲：岸正之 編曲：山本健司

歌：鈴木けんじ

9.月火水木・キン肉マン ※『キン肉マン キン肉星王位争奪編』ED

作詩：つのごうじ 作曲：つのごうじ 編曲：山本健司

歌：ケント・デリカット/松田多香子

10.HUSTLE MUSCLE ※『キン肉マンII世』OP（第1話～第51話）

作詩：里乃塚玲央 作曲：渡部チェル 編曲：渡部チェル

歌：河野陽吾

11.愛のマッスル ※『キン肉マンII世』ED（第1話～第26話）

作詩：田光マコト 作曲：田光マコト 編曲：ザ・パーマネンツ

歌：ザ・パーマネンツ

12.恋のMy chop！！ ※『キン肉マンII世』ED（第27話～第51話）

作詩：松木悠 作曲：西田昌史 編曲：MIN

歌：横須賀ゆめな

13.believe ※『キン肉マンII世 ULTIMATE MUSCLE』OP

作詩： The NaB's 作曲： 芳野藤丸 編曲： 芳野藤丸

歌：The NaB's

14.赤色ダンスホール ※『キン肉マンII世 ULTIMATE MUSCLE』ED

作詩：田中大我 作曲：田中大我 編曲：sui

歌：sui

15.Trust Yourself ※『キン肉マンII世 ULTIMATE MUSCLE2』OP

作詩：高取ヒデアキ 作曲：高取ヒデアキ 編曲者：籠島裕昌

歌：高取ヒデアキ

16.誓ノ月 ※『キン肉マンII世 ULTIMATE MUSCLE2』ED

作詩：一志 作曲：Kagrra, 編曲：Kagrra,

歌：Kagrra,

17.MUSCLE BEAT ※『劇場用アニメーション キン肉マンII世』主題歌

作詩：角田信朗 作曲：岩崎元是 編曲：岩崎元是

歌：角田信朗

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（C）ゆでたまご・東映アニメーション