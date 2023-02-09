ゆでたまご原作によるアニメ「キン肉マン」の放送40周年を記念して、同作の主題歌を集めたCDが3月15日に発売される。

1983年に放送スタートし、今年で40周年を迎える「キン肉マン」。CDはTVアニメのオープニング曲とエンディング曲、劇場版の主題歌を集めたもので、「キン肉マン Go Fight!」や「MUSCLE BEAT」などの全17曲が収録されている。価格は税込2900円。

「キン肉マンアニメ40周年記念『超キン肉マン主題歌集』」

1.「キン肉マン Go Fight!」※「キン肉マン」OP（第1話～第65話）

作詩：森雪之丞

作曲：芹澤廣明

編曲：川上了

歌：串田アキラ



2.「肉・2×9・Rock'n Roll」※「キン肉マン」ED（第1話～第65話）

作詩：森雪之丞

作曲：芹澤廣明

編曲：川上了

歌：串田アキラ



3.「炎のキン肉マン」※「キン肉マン」OP（第66話～第124話）

作詩：森雪之丞

作曲：芹澤廣明

編曲：奥慶一

歌：串田アキラ



4.「キン肉マンボ」※「キン肉マン」ED（第66話～第96話、第107話～第124話）

作詩：森雪之丞

作曲：森雪之丞

編曲：奥慶一

歌：神谷明（キン肉マン）



5.「キン肉マン音頭」※「キン肉マン」ED（第97話～第106話）

作詩：森雪之丞

作曲：森雪之丞

編曲：田中公平

歌：神谷明（キン肉マン）、松島みのり（ミートくん）



6.「キン肉マン旋風（センセーション）」※「キン肉マン」OP（第125話～最終話）

作詞：森雪之丞

作曲：芹澤廣明

編曲：京田誠一

歌：串田アキラ



7.「キン肉マン倶楽部」※「キン肉マン」ED（第125話～最終話）

作詩：森雪之丞

作曲：芹澤廣明

編曲：京田誠一

歌：神谷明（キン肉マン）



8.「ズダダン！キン肉マン」※「キン肉マン キン肉星王位争奪編」OP

作詩：森雪之丞

作曲：岸正之

編曲：山本健司

歌：鈴木けんじ



9.「月火水木・キン肉マン」※「キン肉マン キン肉星王位争奪編」ED

作詩：つのごうじ

作曲：つのごうじ

編曲：山本健司

歌：ケント・デリカット/松田多香子



10.「HUSTLE MUSCLE」※「キン肉マンII世」OP（第1話～第26話）

作詩：里乃塚玲央

作曲：渡部チェル

編曲：渡部チェル

歌：河野陽吾



11.「愛のマッスル」※「キン肉マンII世」ED（第1話～第26話）

作詩：田光マコト

作曲：田光マコト

編曲：ザ・パーマネンツ

歌：ザ・パーマネンツ



12.「恋のMy chop!!」※「キン肉マンII世」ED（第27話～第51話）

作詩：松木悠

作曲：西田昌史

編曲：MIN

歌：横須賀ゆめな



13.「believe」※「キン肉マンII世 ULTIMATE MUSCLE」OP

作詩：The NaB's

作曲：芳野藤丸

編曲：芳野藤丸

歌：The NaB's



14.「赤色ダンスホール」※「キン肉マンII世 ULTIMATE MUSCLE」ED

作詩：田中大我

作曲：田中大我

編曲：sui

歌：sui



15.「Trust Yourself」※「キン肉マンII世 ULTIMATE MUSCLE2」OP

作詩：高取ヒデアキ

作曲：高取ヒデアキ

編曲者：籠島裕昌

歌：高取ヒデアキ



16.「誓ノ月」※「キン肉マンII世 ULTIMATE MUSCLE2」ED

作詩：一志

作曲：Kagrra,

編曲：Kagrra,

歌：Kagrra,



17.「MUSCLE BEAT」※「劇場用アニメーション キン肉マンII世」主題歌

作詩：角田信朗

作曲：岩崎元是

編曲：岩崎元是

歌：角田信朗