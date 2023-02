『Shadowverse』イベント「Shadowverse EVOLVE Grand Prix 2022 大阪」が2月4・5日にインテックス大阪 1号館にて開催された。

「Shadowverse EVOLVE Grand Prix 2022 大阪」

『Shadowverse』は「フォロワー」、「スペル」、「アミュレット」という3種類のカードで40枚のデッキを編成して戦い、相手リーダーキャラクターの体力を0にしたら勝利となる、スマートフォンで遊べる対戦型オンラインTCG(Trading Card Game)。2023年現在、日本語を含む9言語が世界にリリースされ、累計ダウンロード数は2,700万を突破している。

「Shadowverse EVOLVE Japan Championship」へと続く「Grand Prix」シリーズ。本年度「Shadowverse EVOLVE Japan Championship」の最後の参加権利獲得をかけた「Shadowverse EVOLVE Grand Prix 2022 大阪」が開催された。大阪大会でも多数の参加申し込があり、2日制大会での実施となった。参加者は1,445名。こば選手が優勝を勝ち取り、「Shadowverse EVOLVE Japan Championship」への参加権利が贈られた。

