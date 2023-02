BUMP OF CHICKENとすみっコぐらしがコラボ！ 可愛いグッズが勢揃い♪

2023年2月11日(土)よりスタートするBUMP OF CHICKENのアリーナツアー『BUMP OF CHICKEN TOUR 2023 be there』にて、『すみっコぐらし』とのコラボレーションアイテムが発売される。

今回のスペシャルコラボレーションのきっかけは、2021年11月に公開された『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』の主題歌にBUMP OF CHICKENの楽曲『Small world』が起用されたこと。それにちなみ、映画に登場する魔法使いのキャラクター「ふぁいぶ」が加わった特別なデザインのアイテムが登場する。

ラインナップは、キッズTシャツやポーチ&ミラーセット、ぶらさげぬいぐるみの3商品。ポーチはフロントが透明で中身が見える仕様となっているため、ぶらさげぬいぐるみを入れて持ち歩くのにぴったり。すみっコたちがポーチの中からこちらを覗いているみたいでとっても可愛い!

BUMPファンもすみっコファンも注目のコラボレーションアイテムは、今週からスタートするBUMP OF CHICKENのアリーナツアー『BUMP OF CHICKEN TOUR 2023 be there』のライブ会場で先行販売。また、ツアー終了後にはBUMP OF CHICKENの公式通販での取り扱いが予定されている。

(C)2023 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.