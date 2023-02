【ディズニー×ジップロック】新作は「ディズニー100」の限定デザイン！

毎回人気のジップロック(R)のディズニーキャラクターデザインシリーズから、「ディズニー100」をテーマにした新作が登場! 人気キャラクターたちのシルエットがキュートなナインナップをチェック♪

>>>揃えて使いたい!「ディズニー100」テーマのジップロック(R)をチェック!(写真13点)

ジップロック(R)のディズニーキャラクターデザインシリーズは2008年秋に初登場して以来、春と秋に期間限定で展開されていて、今年で約14年目を迎えるロングセラーシリーズ。

今回新登場するラインナップは、ウォルト・ディズニー・カンパニー創立100周年を記念したスペシャルなデザインとなっていて、ジップロック(R) フリーザーバッグ、ジップロック(R) スクリューロック(R)、ジップロック(R) コンテナーの3種4商品が用意されている。

新作のデザインは、「ミッキーマウス」をはじめ『トイ・ストーリー』の「ウッディ」、「くまのプーさん」のほか、『アナと雪の女王』や『ライオン・キング』など、みんなが大好きな人気キャラクターたちのシルエットがカラフルにあしらわれているのがポイント! 使うたびに、お気に入りのキャラクターをみつけて嬉しくなっちゃいそう♪

「ディズニー100」テーマのジップロック(R)は、全国のスーパー、ホームセンター、ドラッグストアなどで3月1日より数量限定で発売予定。

おかずの保存から小物類の収納まで、ミッキーたちにお任せしちゃおう!

(C)Disney

(C)Disney/Pixar

(C)Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.