『トランスフォーマー』バンブルが可愛すぎる美少女に！！

『戦え!超ロボット生命体トランスフォーマー』をベースに、「バンブル」が美少女になって立体化! 「TRANSFORMERS美少女 トランスフォーマー バンブル 1/7スケール 完成品フィギュア」がフィギュア&ホビー通販大手の「あみあみ」にて現在予約受付中だ。

『トランスフォーマー(TF)』は、タカラトミーが作り出した「日本の玩具発」コンテンツ。「Robots in disguise」=「ロボットが身の回りにある、ありとあらゆる物体に自由自在に変形し、潜んでいる」という唯一無二のコンセプトや、自由自在に変形することができる超ロボット生命体が宇宙を舞台に戦う壮大なストーリーと共に展開している。

1984年にアメリカで玩具発売後、アニメやコミックが大ヒットし、1985年に日本でも玩具販売とアニメがスタート。2007年からはスティーヴン・スピルバーグとマイケル・ベイによりハリウッドで実写映画化され世界中で大ヒットした。

現在では世界130以上の国と地域で5億個以上の販売実績を持つ、世界中で大人気のキャラクターとなっている。

そんなトランスフォーマーが美少女に!? Hasbro・タカラトミー、コトブキヤのタッグで送るシリーズ第3弾は、平和を愛するサイバトロン(オートボット)の「バンブル」!

現在まで愛される基盤となった初代作品『戦え!超ロボット生命体トランスフォーマー』(通称G1)をベースに、山下しゅんや氏がBISHOUJO姿にアレンジ。ツノつきの黄色いパーカーの下に水色のインナーやベルトを組み合わせ、ロボットモードの配色を再現した。

小柄で可愛いバンブルらしい着こなしや、ボディのモールドが取り入れられたアームカバーやショートパンツの裾のデザインにも注目だ。

また、ベースはメタリック塗装がまぶしい「サイバトロン」のロゴマークとなっている。

これまでに登場しているメガトロンやコンボイと並べて飾ればより世界観が広がる!

さあ、たたかいの時間だ!

TRANSFORMERS and all related characters are trademarks of Hasbro and are used with permission.

(C) 2023 Hasbro. All Rights Reserved. Licensed by Hasbro.

(C) TOMY

「トランスフォーマー」、「TRANSFORMERS」はタカラトミーの登録商標です。