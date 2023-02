オレンジスパイニクラブ “パキっといったらもうくっつかない…！”新曲『パピコ』リリース

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。2月7日(火)の放送は、オレンジスパイニクラブのスズキユウスケさん(Vo/Gt)とスズキナオトさん(Gt/Cho)がゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)と、前回出演時からの変化と2月8日(水)リリースの新曲『パピコ』について語りました。こもり校長:オレンジスパイニクラブ先生よろしくお願いします! 前回来てくれたのは、2020年11月でした。2年3ヵ月くらい前ですね、お久しぶりです!オレスパ:お久しぶりです!こもり校長:気づいたら、僕1人でやってます(笑)。ユウスケ:前回(出演のとき)は、教頭でしたよね……?こもり校長:そうなんです。校長になりました(笑)。ユウスケ:おめでとうございます!全員:(笑)。こもり校長:オレンジスパイニクラブ先生は、茨城県出身の4ピースバンドです(ユウスケさんとナオトさんは兄弟)。SNSを中心に注目を集めた好きな人を思う切ない恋愛ソング『キンモクセイ』(2019年1月リリース)のミュージックビデオは、なんと! 3,100万回再生を超えています。前回は1,600万回再生だったんですよ。ユウスケ:倍増してる! 2年で1,600万回ということは……2年後には5千万回……!ナオト:がめついな!こもり校長:でも、5年10年後には1億回も夢じゃないですよ!全員:(笑)。こもり校長:2月8日(水)にリリースになるニューシングル『パピコ』ですが、別れた男女の物語が描かれていて……僕はすごく好きな歌詞があるんです。「生まれ変わってまた会えるのなら 今度こそ死ぬまでいよう」という、この女々しさがいい……!オレスパ:ありがとうございます!こもり校長:“離れちゃったらもう戻れない”というあの感じが……! 今行く勇気はないんだけど、次くっつけることがあれば今度は別れずにいようね、っていう。ユウスケ:たしかに、いいっすね。じわじわきますよね。こもり校長:この『パピコ』って、あの(2つに割って食べるアイスの)パピコですよね?ナオト:あのパピコです。こもり校長:パキっといったら、もう戻れないですからね。ナオト:そうなんですよね。くっつかないですからね。こもり校長:この曲はナオト先生が作詞作曲されていますが、またいいところを突いて……!ナオト:ありがとうございます!こもり校長:こういうのは、どこから連想するんですか?ナオト:もともとこういう曲……ラブソングみたいなものは、ずっと書き続けているんです。だから得意ではあるんですけど……最初にテーマがあって書こう、というのはあまりなくて。どこからきているんですかね?(笑)。こもり校長:例えば、“離れる”ことを大前提にしているのに、僕が感じた“女々しさ”とかは……ナオト先生の中に、この曲の主人公のような気持ちがあるんですか?ナオト:そうですね。これが物語だとしたらその物語のフィルターを通して、僕が思っていることとか、こうでありたいな、ということは……(描かれることが)あったりするのかなと思います。こもり校長:物語の主人公になることもあるんですか?ナオト:ありますね、多少は。こもり校長:すごく(歌詞で)イメージできるというか……。「足の踏み場もないくらい散らかした 部屋はもう空っぽ」って、ほとんど相手の荷物だったんだ! みたいな(笑)。ナオト:(笑)。こもり校長:台所には包丁もない、みたいな。“全部借りてたんだな”って。ユウスケ:あー!こもり校長:“俺が洗わなくてたまっていた食器も、ストレスだったんだな……”と思うけど、それすらない、みたいな。自分の中で画が想像できて、主人公に入り込める気がして。こういうのは実体験からくるものなのかな? と考えながら聴いていました。ナオト:めっちゃ聴いてくれていますね(笑)。ユウスケ:着眼点が素晴らしいです(笑)。こもり校長:僕も、この曲の主人公みたいな気持ちを持っているんですよ。女々しさとか、無くなってから欲しくなるとか……あるんですよ!ユウスケ:あー! すっげーわかります。こもり校長:“これ、俺か!?”みたいに思いました。全員:(笑)。こもり校長:こういう日常とか景色とかは、常にストックしているものなんですか?ナオト:割とそうですね。「生まれ変わってまた会えるのなら」というくだりとかは、“いつか歌詞にしたいな”と思っていましたね。こもり校長:ふぅん……お2人の恋愛観は違うんですか?ユウスケ:あ~……似てはいると思いますけど、ナオト先生ほど卑屈じゃないと思います。ナオト:やめて! 俺は卑屈みたいになっちゃうから!こもり校長:(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★2/13(月)~2/17(金)SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★