チョコレートを「欲しくない人はいない」オレンジスパイニクラブと語るバレンタイン

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。2月7日(火)の放送は、オレンジスパイニクラブのスズキユウスケさん(Vo/Gt)とスズキナオトさん(Gt/Cho)がゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)が、バレンタインデーの思い出を聞きました。オレンジスパイニクラブは、茨城県出身の4ピースバンドです。2019年1月に発表しSNSを中心に話題になった恋愛ソング『キンモクセイ』のミュージックビデオの再生数は、3,100万回を超えています。2月8日(水)に、配信シングル『パピコ』をリリースしました。こもり校長:今夜はバレンタイン1週間前ということで、生徒(リスナー)のキミがバレンタインをどう過ごすのか聞いていきます。お二人は、学生時代にチョコは欲しいままにもらっていたタイプですか?ナオト:全然ですよね。ユウスケ:そうですね。こもり校長:お二人はご兄弟ですけど、お互いに意識するみたいなことはあったんですか?ユウスケ:まったくないですね。ナオト:イベントも無いことにして、二人で話してましたね。意識しちゃうと悔しいので……(笑)。こもり校長:なるほどね、悔しいという気持ちはあったんだ(笑)。ナオト:欲しくはありましたからね(笑)。ユウスケ:でも……家にちょこちょこ持って来た人いたよね。小学生のときに。ナオト:あ~、いましたね。小学生のときですけど。こもり校長:う~ん、小学生はノーカンという説もありますが……(笑)。こもり校長:やっぱり……チョコは欲しいもんですよね。ナオト:欲しいです。ユウスケ:欲しくない人はいないですよね。こもり校長:「欲しくない!」という人は、ちょっとかっこつけていますよね?ユウスケ:かっこつけてます! 「やめましょう、それは!」っていう(笑)。ナオト:(笑)。こもり校長:好きな人から何かをもらえるのなら、もらったほうがいいんですから。ユウスケ:そうですよ!ナオト:もらえるもんは、もらいたいですから!この日の放送は、『どうするバレンタイン!』をテーマに……・「2月14日にクラスで劇を発表するので、好きな子からチョコをもらいたい」という14歳・「元カレの親友で一度振られた男子に本命チョコを渡したい」という12歳・「男子だけど、好きな女子に得意の切り絵と手紙を渡したい」という16歳と電話をつなぎ、それぞれのバレンタインデーに向けての計画を聞きました。また電話での会話をきっかけに、オレンジスパイニクラブの二人は「中学生のころにチョコをもらった記憶はない。義理チョコもない。母ちゃんからはどっちももらえていた」というエピソードも披露していました。