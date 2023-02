【ガンダム】「俺を踏み台にした？！」の踏み台！ アパレル＆雑貨も

『機動戦士ガンダム』に登場する黒い三連星ガイアの「俺を踏み台にした?!」のセリフを使った雑貨&アパレルが登場。実際に踏み台として使えるスツールも含まれている。「バンコレ!」にて2023年2月8日(水)12時より予約受け付けが開始となった。

「ガンダムシリーズ」は1979年の『機動戦士ガンダム』から40年以上にわたって、TVシリーズ、劇場版、OVA(オリジナルビデオアニメ)と様々に発展し作り続けられている巨大ロボットアニメシリーズ。2022年10月より、最新TVシリーズ『機動戦士ガンダム 水星の魔女』の放映がスタートしている。

最初の『機動戦士ガンダム』はロボットをモビルスーツ(MS)という兵器として扱い、物語に軍事や政治の要素を加えることで、リアルロボットアニメの起点となった。

「黒い三連星」は『機動戦士ガンダム』主人公アムロ・レイの敵となる、ジオン軍のエースパイロット。ガイア、オルテガ、マッシュの3人組。新型MSドムを使い、3人の連続攻撃ジェット・ストリーム・アタックでアムロの乗るガンダムを苦しめた。

「俺を踏み台にした?!」とは、ガンダムがジェット・ストリーム・アタックを破るため、先頭のドムを踏んでジャンプした際に、驚いたガイアが放ったセリフである。

今回のアイテムは、「俺を踏み台にした?!」のセリフにフィーチャーしたアパレル・雑貨シリーズ。

実際に踏み台として使用できる「スツール」をはじめ、「ガイア」の顔や「俺を踏み台にした?!」を英語で表記した「HE USED ME AS A SPRINGBOARD?!」のデザインが入る「Tシャツ」2種、「バスタオル」、「フェイスタオル」、「バスマット」、「クッション」、「マグカップ」など全8種のラインナップになっている。

一部には驚いたガイアの顔アップに加え、ドムの顔をイメージした十字に丸のマーク、黒い三連星を示す星3つなど、イメージを補完するデザインも加えられている。

中でも注目すべきはスツールだろう。折りたたみ式なので収納性も高いアイテムだ。存分にガイアを踏み台にしながら、日常生活を便利に過ごしていただきたい。

(C)創通・サンライズ