NewJeans、&TEAMが3月4日に東京・ 国立代々木競技場第一体育館にて開催されるファッションイベント「第36回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2023 SPRING / SUMMER」に出演する。

メインアーティストとしてSKY-HI、Da-iCE、BE:FIRSTの出演が決定している本イベント。ライブステージへの出演に際して、NewJeansは「今日は皆さんにビッグニュースがあります! 3月4日に開催される『マイナビ 東京ガールズコレクション』への出演が決定しました! すごく緊張しますが、素敵なステージをお見せするために一生懸命準備しています!」、&TEAMは「初出演で緊張していますが、素敵な姿をお届けできるようにがんばります! 皆さんにお会いできることを楽しみにしています!」とそれぞれコメント。両グループのコメント動画はイベントのTwitter、Instagram、TikTokで公開されている。

第36回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2023 SPRING / SUMMER

2023年3月4日(土) 東京都 国立代々木競技場第一体育館

OPEN 12:00 / START 14:00 / END 21:00(予定)

<出演者>

メインモデル:新木優子 / アリアナさくら / 安斉星来 / あんな / 池田美優 / 石川恋 / 入江美沙希 / 江野沢愛美 / 大峰ユリホ / 岡崎紗絵 / 岡本夏美 / 楓 / 香川沙耶 / 景井ひな / 加藤栞 / 加藤ナナ / 香音 / 茅島みずき / 川口ゆりな / 久間田琳加 / 小宮山莉渚 / 小室安未 / 紺野彩夏 / 雑賀カアネ / 雑賀サクラ / 桜井美悠 / サクラ・キルシュ / 鈴木愛理 / せいら / 高橋ひかる / 武田玲奈 / 田鍋梨々花 / 鶴嶋乃愛 / 出口夏希 / Taeri / トラウデン直美 / 中条あやみ / 永瀬莉子 / 那須ほほみ / 菜波 / 浪花ほのか / 新沼凛空 / Niki / 生見愛瑠 / 橋本萌花 / 土方エミリ / 藤井夏恋 / 藤井サチ / 藤田ニコル / ブリッジマン遊七 / ほのか / マギー / 松井愛莉 / 村上愛花 / 村瀬紗英 / 山本舞香 / ゆうちゃみ / 吉木千沙都 / 吉田莉々加 / and more

モデル:かとみか / 椎名亜美 / みりちゃむ / ゆいちゃみ / and more

ゲスト:一ノ瀬颯 / 井上想良 / 王林 / 翔 / 芹名 / 綱啓永 / とうあ / 冨永章胤 / 中町兄妹 / なこなこカップル / 八村倫太郎(WATWING) / バンダリ亜砂也 / 福原遥 / 前田拳太郎 / 丸山礼 / 水沢林太郎 / 山下幸輝 / ゆりいちちゃんねる / よしあき&ミチ / 四千頭身 / and more

メインアーティスト:&TEAM / SKY-HI / Da-iCE / NewJeans / BE:FIRST / and more

オープニングアクト:sherbet / ZILLION / FRUITS ZIPPER / MISS MERCY / LIL LEAGUE

MC:EXIT / 鷲見玲奈

オフィシャルサポーター:広海・深海