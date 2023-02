スウェーデン発のポップスター、シャイ・マーティンがデビューアルバム詳細発表

スウェーデン発のポップ・センセーション・シャイ・マーティンが、2023年5月19日(金)リリースのデビューアルバム『late night thoughts』の詳細を発表した。また、アルバムと同名のトラック「late night thoughts」と、そのリリックビデオも同時に公開した。

彼女は、これまでにザ・チェインスモーカーズやエリー・ゴールディングに楽曲を提供し、2022年10月にリリースした先行シングル「wish I didnt know you」は各メディアに絶賛され、ストリーミングサイトのSpotifyやApple MusicではNew Music Friday、Fresh & Chill、New Music Dailyといったプレイリストに加えられた。

関連記事:スウェーデン発のポップスターshy martinがシンガーとして本格的に活動スタート

本作は、これまで以上にシャイが大胆に、感情を包み隠さずに表現した勇敢で美しい作品となっており、扱われているテーマはメンタルヘルスとその回復、幸福感の探求など。アルバム制作のプロセスについて彼女は「ルールは定めず、私が感情を込められる曲であること。自宅の寝室で録音したような生々しいサウンドのアルバムにしたいと考えました。曲を書く時点から、仕事という感覚ではなく、安らぎに包まれていました。最終的には、そのようなサウンドの曲にしたかったのです」と語る。

ジャンルに囚われないアプローチが取られた本作では、ファニー・ハルトマン(カイゴ、エリー・ゴールディング他)とシェスティン・ユングストロム(アグネス、パープル・ディスコ・マシーン他)の2人がプロデューサーとして起用。ファンにとって、そしてシャイにとっても新たな門出であり、彼女の人生の新しい章の始まりと言える作品に仕上がっている。

<リリース情報>

シャイ・マーティン

「late night thoughts」

リリース日:2023年2月8日(水)

配信リンク:https://shymartin.orcd.co/lnts

『late night thoughts』

リリース日:2023年5月19日(金)

配信リンク:https://shymartin.orcd.co/latenightthoughts

=収録曲=

1. wish I didnt know you

2. late night thoughts

3. glued to the floor

4. grow old together

5. wait it out

6. dont let me forget you love me

7. got me thinking

shy martin Instagram:https://www.instagram.com/shy.martin/?hl=en

shy martin YouTube:https://www.youtube.com/channel/UC0YlaLsWPehIZ1foxrjthRg