ポール・ギルバート、ロニー・ジェイムス・ディオのカヴァーアルバムをリリース

レーサーX、MR. BIGのギタリスト・ポール・ギルバートが、最新アルバム『ザ・ディオ・アルバム』を2023年4月7日(金)にリリースすることを発表した。また、2月8日(水)にアルバムから先行シングル「ホーリー・ダイヴァー」が配信スタートされた。

本アルバムは、HR / HMバンド・レインボーやブラック・サバスの元ボーカリストとして知られ、自ら率いたグループ・ディオでも活動したロニー・ジェイムス・ディオからインスパイアされたインストゥルメンタル・カヴァーアルバム。今作に収録されるのは、「ネオン・ナイツ」や「ロング・ライヴ・ロックンロール」から「ホーリー・ダイヴァー」まで、ディオのキャリアを定義づけた、傑出した12曲(日本盤CDはボーナス・トラック含む全13曲収録)。

関連記事:ポール・ギルバート、2年ぶりソロ作から3曲先行配信

今作について、ポールは「〈スタンド・アップ・アンド・シャウト〉、〈ネオン・ナイツ〉、〈キル・ザ・キング〉といったメタルのリフを色々弾いているとマジで背筋が震えるんだ、またリッチー、トニー、ヴィヴィアンのギター・パートに鳥肌が立ったのは一度や二度じゃない。これらの素晴らしいリフは曲の鉄桁になっていて、その上に残りのすべてが成り立っているんだ」と語っている。さらに「これほどメタルのリズム・ギター・プレイに深くのめり込んだのは久しぶりだった。これらの曲のギター・ソロはまるで遠くの山の頂上から聞こえてくる叫び声だった。リッチーとトニーとヴィヴィアンは息を呑むほど高い基準を設定していたんだ」と述べている。

ポールがドラム以外すべての楽器を担当した今作は、ロニー・ジェイムス・ディオを正真正銘のロックンロール・レジェンドにならしめた楽曲への最も精密なトリビュート作品に仕上がっている。

<リリース情報>

ポール・ギルバート

『ザ・ディオ・アルバム』

リリース日:2023年4月7日(金)

形態:配信・CD

価格:2640円(税込)

品番:SICX-185

=収録曲(日本盤CDのみボーナス・トラック収録)=

1. ネオン・ナイツ | Neon Knights(Black Sabbath)

2. キル・ザ・キング | Kill The King(Rainbow)

3. スタンド・アップ・アンド・シャウト | Stand Up And Shout(Dio)

4. カントリー・ガール | Country Girl (Black Sabbath)

5. マン・オン・ザ・シルバー・マウンテン | Man On The Silver Mountain(Rainbow)

6. ホーリー・ダイヴァー | Holy Diver(Dio)

7. ヘヴン・アンド・ヘル | Heaven And Hell(Black Sabbath)

8. ロング・ライヴ・ロックンロール | Long Live Rock N Roll(Rainbow)

9. レディー・エヴィル | Lady Evil (Black Sabbath)

10. ドント・トーク・トゥ・ストレンジャーズ | Dont Talk To Strangers(Dio)

11. スターストラック | Starstruck(Rainbow)

12. ザ・ラスト・イン・ライン | The Last In Line(Dio)

13. ラヴ・イズ・オール | Love Is All ※日本盤ボーナス・トラック

ポール・ギルバート オフィシャルサイト:http://www.paulgilbert.com/

ソニー・ミュージック オフィシャルサイト:https://www.sonymusic.co.jp/artist/paulgilbert/