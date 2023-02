Awich、「THE FIRST TAKE」で披露した2曲配信リリース

Awichが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で披露した「Remember - From THE FIRST TAKE(feat. KEIJU)」と「LONGINESS REMIX - From THE FIRST TAKE」の2曲を2023年2月8日(水)に配信リリースした。

今回リリースされた楽曲は、KANDYTOWNのKEIJUをゲストに迎え、Chaki Zuluによる新アレンジでパフォーマンスした人気曲「Remember」と、同郷のラッパーであるVanity.K(SugLawd Familiar)、CHICO CARLITOと共にパフォーマンスしたSugLawd Familiarの楽曲「Longiness」のリミックスバージョン「LONGINESS REMIX」。

どちらも、一発撮りの緊張感で溢れる空気の中で披露された最高のパフォーマンスをパッケージした音源となっている。

<リリース情報>

Awich feat. KEIJU

「Remember - From THE FIRST TAKE」

リリース日:2023年2月8日(水)

形態:デジタル配信

作詞:Awich, KEIJU

作曲:Chaki Zulu

配信リンク:https://linkco.re/Egnybuzs

SugLawd Familiar, CHICO CARLITO & Awich

「LONGINESS REMIX - From THE FIRST TAKE」

リリース日:2023年2月8日(水)

形態:デジタル配信

作詞:OHZKEY, Vanity.K, CHICO CARLITO, Awich

作曲:Riza Penjoel

配信リンク:https://linkco.re/u7N9dEcp