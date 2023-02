『まめゴマ』の新テーマ「アイラブふよふよ」でリラックス♪

サンエックスの人気キャラクター『まめゴマ』の新テーマは「アイラブふよふよ」♪ このテーマの新たなグッズが2023年3月下旬より全国の販売店やネットショップにて発売される。どんなビジュアルなのか、紹介しよう!

『まめゴマ』は、「リラックマ」や「すみっコぐらし」などを生み出すサンエックスのオリジナルキャラクター。”おうちで飼えちゃう手のりサイズのアザラシ” で、とても人なつこくてころころプニプニ。「しろゴマ」や「さくらゴマ」など、毛の色や模様の違うまめゴマがたくさんいる。

そんなまめゴマの新テーマ『アイラブふよふよ』では、 ”ふよふよするのが好き” なまめゴマが描かれる。クリオネやうみうし、クラゲといった水中のいきものになった姿のイラストは、眺めているだけでもほっとするような可愛らしさだ。

今回は、水中のいきものになったまめゴマたちの絵柄がキュートなメモパッドやレターセット、トレンドを押さえたクリア素材のペンポーチ、押すと鳴き声を上げるぬいぐるみや、大小さまざまなサイズのぬいぐるみなどがラインナップしている。

優しい色合いのまめゴマたちに癒されてみてはいかが?

(C)2023 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

【テーマ紹介】

▲まめゴマ:『アイラブふよふよ』テーマ

【商品概要(一部)】

▲メモパッド 各385円(税込):本文4種丁合

▲ペンポーチ 1540円(税込)

▲くぷ~っとぬいぐるみ 各2310円(税込)

▲てのりぬいぐるみ 各990円(税込)

▲スーパーもーちもちすやすやぬいぐるみ(LL) 4180円(税込)

※こちらに掲載している商品は一部商品です。

※写真と実際の商品とは、デザイン、仕様が異なる事がありますのでご了承ください。

