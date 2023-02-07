miwaの弾き語りライブツアー「miwa acoustic live tour 2023 "acoguissimo 5"」が4月から5月にかけて開催される。
このツアーでmiwaは4月14日の福岡・スカラエスパシオ公演を皮切りに、5月28日の北海道・札幌PENNY LANE24公演まで全12公演を行う。miwaのオフィシャルファンクラブ・yaneura-no-nekoでは2月9日20:00から2月27日23:59までチケットの先行予約を受け付ける。
miwa acoustic live tour 2023 "acoguissimo 5"
2023年4月14日（金）福岡県 スカラエスパシオ
2023年4月15日（土）熊本県 熊本B.9 V1
2023年4月21日（金）新潟県 NIIGATA LOTS
2023年4月29日（土・祝）青森県 青森Quarter
2023年4月30日（日）宮城県 darwin
2023年5月3日（水・祝）愛知県 Zepp Nagoya
2023年5月4日（木・祝）大阪府 Zepp Osaka Bayside
2023年5月12日（金）東京都 Zepp Haneda（TOKYO）
2023年5月19日（金）岡山県 CRAZYMAMA KINGDOM
2023年5月20日（土）愛媛県 WStudioRED
2023年5月27日（土）北海道 CASINO DRIVE
2023年5月28日（日）北海道 札幌PENNY LANE24