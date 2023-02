King & Princeの新曲「We are young」のミュージックビデオがYouTubeで公開された。

「Life goes on」はKing & Princeが2月22日にリリースする両A面シングル「Life goes on / We are young」の表題曲の1つで、岸優太が主演を務める日本テレビ系ドラマ「すきすきワンワン!」の主題歌。玉置浩二が作曲、いしわたり淳治が作詞を手がけたバラードナンバーで、「いつだって今がスタートライン」という新しい道を歩む人に優しく寄り添うメッセージが込められている。今回、King & PrinceのMVとしては初めてジャニーズJr.を起用。夢に向かってがんばっている少年たちと、彼らを応援するKing & Princeの姿がストーリー仕立てで描かれている。

シングルの初回限定盤Bに付属するDVDにはこのMVに加え、King & Princeのみのシーンで構成されたバージョンのMVと撮影風景も収録される。