『じんべえさん』グッズの新テーマはキュートで切ない「深海の思い出プラネタリウム」

サンエックスの人気キャラクター『じんべえさん』の新しいテーマは『深海の思い出プラネタリウム』♪ このテーマの新グッズが2023年3月下旬より全国の販売店やネットショップにて発売される。

『じんべえさん』は、「リラックマ」や「すみっコぐらし」などを生み出すサンエックスのオリジナルキャラクター。海のように大きな心と体を持つ『じんべえさん』の周りには、いつもたくさんの仲間達が集まってくる。

2016年に登場し、その大きな心と体に癒されるファンが続出。大人から子どもまで、幅広い層に人気のキャラクターだ。

そんなじんべえさんの新テーマ『深海の思い出プラネタリウム』では、おかあさんのことを思い出して泣いてしまったまいごの「こくじら」が登場。こくじらの涙を見つけた「くりおね」が、涙と深海のいきものの光を繋げてプラネタリウムを作り出し、こくじらがおかあさんに会えるようにと深海の星にお願いをする……という愛らしさと切なさを感じさせるストーリーになっている。

今回は、じんべえさんをこくじらが抱っこしてあげている絵柄が可愛いメモパッドやレターセット。しっぽ部分をしめるとじんべえさんとこくじらの形になる巾着、くもりガラスが深海デザインにぴったりのガラスマグカップ、海の仲間達のてのりぬいぐるみやスーパー ”もーちもち” クッションといったキュートなグッズがラインナップしている。

