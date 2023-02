SEVENTEEN・JEONGHAN「CARATにまた会えるじゃないですか」生まれ変わってもSEVENTEENのメンバーに！

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのJEONGHAN(ジョンハン)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。2月6日(月)の放送では、2択の質問に回答しました。2つの質問と回答理由を紹介します。JEONGHAN:これから2択の質問に答えていきます。どんな質問があるか気になりますね!JEONGHAN:あ~、お鍋かアイスか悩んでいますね……決めました! JEONGHAN先生は……お鍋!最近は本当に寒いじゃないですか。韓国は日本よりもっと寒いです。それで、あったか~いお部屋であったか~いお鍋を食べるなら、気分がとってもいいような気がします。とにかく、お鍋がいいと思います。僕は、アイスクリームがそんなに好きじゃないんです……!JEONGHAN:これは考えなくてもいいですね。決めました! 僕は……SEVENTEEN!なぜなら、僕がまたSEVENTEENになれたら、今お会いできているCARAT(ファン)のみなさんにまた会えるじゃないですか。お互いにいいエネルギーを与え合いながら、一緒に成長していい影響を受け合えるので、僕はSEVENTEENにしたいと思います!SEVENTEENのJEONGHANは、毎月1週目の月曜から木曜にレギュラー出演中です。2月は6日(月)から9日(木)に登場します。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/