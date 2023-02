『サンリオキャラクターズ』と『シルバニア』の夢のコラボが可愛すぎ！

「サンリオキャラクターズ」と、エポック社のドールハウス遊びのおもちゃシリーズ「シルバニアファミリー」が夢のコラボレーション! オリジナル衣装の赤ちゃん人形と家具がセットになった『シルバニアファミリー×サンリオキャラクターズ 赤ちゃんとなかよし家具セット』が、3月2日(木)より一部サンリオショップ、サンリオオンラインショップ、シルバニアファミリーオンラインショップ、クラフトハートトーカイオンラインショップ等シルバニアファミリー関連店舗で販売される。

『シルバニアファミリー』は「心を育て、夢・幸せをつくる玩具」として、1985年に家と11種類の家具、9種類のファミリーというラインナップとともに日本で誕生。そのかわいらしさは玩具とは思えない品質で、子どもだけでなく大人をも取り込む社会現象となった。『自然』『家族』『愛』というテーマに基づいて展開している『シルバニアファミリー』は、現在では国境・年齢を越え多くの国と地域で幅広い世代に愛され続けている。

そしてこの度、シルバニアファミリーとして初の、サンリオの人気キャラクターたちとのコラボが実現した!

ハローキティの衣装を着たショコラウサギの赤ちゃん、ポムポムプリンの衣装を着たくるみリスの赤ちゃん、マイメロディの衣装を着たしろウサギの赤ちゃん、シナモロールの衣装を着たヒツジの赤ちゃん、リトルツインスターズ(パフ)の衣装を着たペルシャネコの赤ちゃん、リトルツインスターズ(ポフ)の衣装を着たシマネコの赤ちゃん、計6体のお人形と、サンリオのキャラクターたちがモチーフになったベビーチェアやすべり台などのオリジナル家具・小物が入ったセット。

それぞれのキャラクターをイメージしたやさしいカラーリングや、このセット限定のデザインにも注目だ。

(C) EPOCH ,(C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L636960