5月13、14日に静岡・富士山こどもの国にて野外フェス「FUJI & SUN '23」が開催される。

「富士山と学び、富士山と生きる。」をコンセプトに掲げ、音楽やアクティビティ、キャンプが楽しめるフェスとして2019年から行われている「FUJI & SUN」。今年の開催決定に合わせ、アーティスト第1弾として木村カエラ、スガシカオ with FUYU、cero、ROTH BART BARONの出演がアナウンスされた。またアクティビティプログラムに人力チャレンジ応援部、WebマガジンCAMP HACK、群馬のコンセプトショップPurveyors、アウトドアショップSWENが参加することも決まった。

ローソンチケットとWOWOW WEBでは入場チケット、各キャンプ施設の使用券の先行予約を受付中。また静岡県内のローソン、ミニストップ、SWENでは県民割チケットが販売されている。

FUJI & SUN '23

2023年5月13日(土)静岡県 富士山こどもの国

OPEN 9:00 / START 10:30 / CLOSE 21:00(予定)



2023年5月14日(日)静岡県 富士山こどもの国

OPEN 8:00 / START 9:00 / CLOSE 18:00(予定)

<出演者>

木村カエラ / スガシカオ with FUYU / cero / ROTH BART BARON / and more