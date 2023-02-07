堺市　三井住友海上火災保険株式会社と連携し「アセアン諸国との交流ウェブセミナー」を開催　～日本をめざす若者達との交流を通じてベトナムの現状を学ぶ～

（授業の様子）

（現地の様子）

堺市と三井住友海上火災保険株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：船曳真一郎、以下「三井住友海上火災保険」）は、『日本をめざす若者達との交流を通じてベトナムの現状を学ぶ』と題したアセアン諸国との交流ウェブセミナーを令和5年2月22日（水）午前10時30分からWEBで開催する。

三井住友海上火災保険が有するアセアン10か国におけるネットワークを活かして、ベトナム現地企業（ESUHAI社：ベトナム人材教育・研修・派遣事業）の社員が講師として、ベトナムの最新状況やベトナム人から見た日本の印象などを日本語で伝え、また、日本語の授業の様子など、現地の映像のライブ配信を行う。

堺市の担当者は、「今回のウェブセミナーを通して、日本をめざすベトナムの若者達の現状を多くの方に知っていただければ幸いです。」と語った。

堺市と三井住友海上火災保険は、令和3年8月3日に包括連携協定を締結。令和3年度は、『微笑みの国・タイの魅力について』というテーマで、タイの料理・民族衣装・お祭りなどの文化や穴場スポットなどを紹介するウェブセミナーを開催している。

■アセアン諸国との交流ウェブセミナー

【日 時】令和5年2月22日（水）午前10時30分～午前11時30分

【場 所】オンラインでの視聴（ウェブ会議アプリ「Zoom」を使用）

【参加費】無料（インターネット回線通信料は参加者負担）

【内 容】『日本をめざす若者達との交流を通じてベトナムの現状を学ぶ』

ベトナムについて

ベトナムってどんな国？ ベトナム人から見た日本の印象は？

現地の様子の LIVE 配信

日本語の授業の様子、ホーチミンの街並みの様子

現地の学生達へのインタビュー

なぜ日本に関わる仕事がしたいのか など

【講 師】ESUHAI社 ホアン・ゴック・マイ・チーさん

【定 員】先着100名（応募者多数の場合は抽選）

【申 込】 令和5年1月28日（土）午前9時～2月17日（金）午後5時の期間に堺市電

子申請システム（以下のURL及び二次元コード参照）で必要事項を記入のうえ、お申込みください。

・堺市電子申請システム

https://lgpos.task-asp.net/cu/271403/ea/residents/procedures/apply/106e360b-836e-4a20-aab9-ed7da68d5dda/start

・堺市電子申請システム二次元コード

■堺市と三井住友海上火災保険株式会社との取組

https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/toshi/scd/kigyou_torikumi/mitsuisumitomokaijyou_torikumi/index.html

■アセアン諸国との交流ウェブセミナー

https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/kokusai/aseankoryu/sonota_jigyo/web_seminar0222.html

■問合せ

堺市文化観光局国際部アセアン交流推進室

TEL:072-222-7343

FAX:072-228-7900