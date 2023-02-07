映画『東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 –運命-／-決戦-』の本予告映像が公開された。
（オススメ動画）
🎬【東リベ2】永山絢斗が場地圭介役！”羽宮一虎”村上虹郎、”松野千冬”高杉真宙が新キャストに 公開日も決定 映画『東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命-/-決戦-』
https://youtu.be/42TPf7tiREs
🎬“マイキー”吉沢亮、「それが俺たちの決戦だ！」と鼓舞！映画『東京リベンジャーズ２血のハロウィン編-運命-／-決戦-』特報映像公開
https://youtu.be/pYb2IQPeZg0
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