鈴木亮平、宮沢氷魚、阿川佐和子、ドリアン・ロロブリジーダ、松永大司監督らが19日、映画『エゴイスト』プレミア上映会に登場。作品の魅力や、撮影時の裏話を語った。
（オススメ動画）
🎬鈴木亮平＆宮沢氷魚、恋人役を熱演！印象的なキスシーンの意外な裏話も飛び出す 映画『エゴイスト』プレミア上映会
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🎬阿川佐和子、鈴木亮平にメロメロすぎて松永監督からダメ出し！？「役じゃなくて“鈴木亮平”として見てた」映画『エゴイスト』プレミア上映会
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