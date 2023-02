5月3、4日に大阪・泉大津フェニックスで開催される清水音泉主催の野外ライブイベント「OTODAMA’23~音泉魂~」の出演アーティスト第1弾が発表された。

今回出演がアナウンスされたのは、3日に出演するオレンジスパイニクラブ、KALMA、The Birthday、SIX LOUNGE、帝国喫茶、東京スカパラダイスオーケストラ、怒髪天、ネクライトーキー、フィッシュマンズ、ヤユヨ、4日に出演するUA、崎山蒼志、ZAZEN BOYS、水曜日のカンパネラ、CHAI、ドレスコーズ、羊文学、真心ブラザーズの計18組。出演アーティスト第2弾は2月26日に発表される。

清水音泉の無料会員サービス「湯仲間」では、チケットの最速先行予約受付が2月12日23:59まで行われている。

OTODAMA’23~音泉魂~

2023年5月3日(水・祝)大阪府 泉大津フェニックス

<出演者>

オレンジスパイニクラブ / KALMA / The Birthday / SIX LOUNGE / 帝国喫茶 / 東京スカパラダイスオーケストラ / 怒髪天 / ネクライトーキー / フィッシュマンズ / ヤユヨ / and more



2023年5月4日(木・祝)大阪府 泉大津フェニックス

<出演者>

UA / 崎山蒼志 / ZAZEN BOYS / 水曜日のカンパネラ / CHAI / ドレスコーズ / 羊文学 / 真心ブラザーズ / and more