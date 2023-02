3月19日に千葉・幕張メッセ国際展示場9~11ホールで開催されるライブイベント「ツタロックフェス2023 supported by Tポイント」の最終出演者が発表された。

このたび出演が明らかになったのはKANA-BOONとFOMARE。イープラスでは2月12日までチケットの先行予約を受け付けている。

ツタロックフェス2023 supported by Tポイント

2023年3月19日(日)千葉県 幕張メッセ国際展示場9~11ホール

<出演者>

[Alexandros] / KANA-BOON / 神はサイコロを振らない / go!go!vanillas / Saucy Dog / (sic)boy / 水曜日のカンパネラ / This is LAST / tonun / ねぐせ。 / ハルカミライ / 羊文学 / 04 Limited Sazabys / FOMARE / フレデリック / マルシィ / Mr.ふぉるて / WurtS