2月13日19:00よりTBS系で放送される「CDTVライブ!ライブ!」バレンタイン2時間スペシャルの出演アーティストが追加発表された。

King & Prince、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、HIROBA、優里の出演がすでに発表されていた次回の「CDTVライブ!ライブ!」。追加されたのはmiwa、川崎鷹也、櫻坂46で、3組は“冬にぴったりの場所”から歌声を届ける。

miwaは川崎とともにバレンタインソング「2月14日 feat.川崎鷹也」、櫻坂46は守屋麗奈がセンターを務める新曲「桜月」をフルサイズでテレビ初披露。川崎は宇多田ヒカル「First Love」をカバーする。

また「ビリミリオン」を披露することがすでに発表されていた優里が、バレンタイン企画「あなたが“力”をもらったラブソング特集」としてヒット曲「ベテルギウス」をフルサイズで歌唱することが決定。番組はKing & Princeによる「We are young」テレビ初パフォーマンスでスタートする。

TBS系「CDTVライブ!ライブ!」

2023年2月13日(月)19:00~21:00

<出演者および披露楽曲>

・川崎鷹也「First Love」

・King & Prince「Life goes on」「We are young」

・櫻坂46「桜月」

・三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「STARS」

・HIROBA「ただ いま(with 橋本愛)」

・miwa「2月14日 feat. 川崎鷹也」

・優里「ビリミリオン」「ベテルギウス」