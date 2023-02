【リラックマ】20周年の新テーマは『にこにこHappy for you』に決定♪

今年20周年を迎える人気キャラクター『リラックマ』より『にこにこHappy for you』テーマの新アイテムが登場! 2023年3月上旬頃より全国の販売店やネットショップにて発売される。

サンエックスのキャラクター『リラックマ』は、OLのカオルさんの家に「コリラックマ」や「キイロイトリ」と一緒にお世話になり続けている着ぐるみのクマ。中に入っているのが誰かは不明ながら、日々ゆるりとほのぼのライフを楽しんでいる。

リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。

胸元のふわふわの毛が愛らしい「チャイロイコグマ」は ”はちみつの森” に住むお友達だ。

『にこにこHappy for you』は、『リラックマ』20周年を記念したテーマ。リラックマ・コリラックマ・キイロイトリ・チャイロイコグマ・アオイコオオカミ・サクラノコリス・ミントノコトリがはちみつの森に集まり、みんなでプレゼント交換をしたり、踊ったりして仲良く遊ぶというストーリーになっている。

商品ラインナップは、メッセージカードやクロスメモのほか、ミニタオルやマグカップ、コースター、入れたものが探しやすいメッシュポケットの付いたポーチやぬいぐるみといったさまざまなアイテム。

いずれも淡く優しい色合いで、持っているだけで癒される♪

自分用としてはもちろん、プレゼントとしてもチェックしてみてはいかがだろうか。

