2月20日にフジテレビ系で放送される特番「痛快TV スカッとジャパン」になにわ男子の大西流星、高橋恭平、藤原丈一郎が出演する。

「痛快TV スカッとジャパン」は内村光良がMCを務め、昨年3月までレギュラー放送されていた番組。日頃のストレスを“スカッと”吹き飛ばすエピソードを豪華俳優陣が演じるという内容のバラエティで、このたび約1年ぶりに特番としてオンエアされる。

なにわ男子の3人はハリセンボン、朝日奈央、田辺智加(ぼる塾)と共演し、“イケメン神対応”という番組内で人気のエピソードに参加。彼らがどんな“神対応”を見せるのか、オンエアで確認しよう。

フジテレビ系「痛快TV スカッとジャパン」

2023年2月20日(月)19:00~21:00

<出演者>

MC:内村光良

スタジオ:陣内智則 / and more

ショートドラマ:朝日奈央 / アンミカ / 井桁弘恵 / ウエストランド / 浦上晟周 / 神田愛花 / 駒井蓮 / 酒井美紀 / 笹野高史 / じろう(シソンヌ) / 須賀健太 / ダウ90000 / 滝沢カレン / 田辺智加(ぼる塾) / 寺島進 / なにわ男子(大西流星、高橋恭平、藤原丈一郎) / 橋本環奈 / ハリセンボン / 松下由樹 / 宮根誠司 / 六角精児 / and more