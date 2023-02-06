NEWSの1st EP「音楽 -2nd Movement-」が3月15日にリリースされる。
「音楽 -2nd Movement-」は昨年8月にリリースされた12thアルバム「音楽」の続編。NEWSの結成20周年の幕開けを飾る作品となる。EPにはJRA第67回有馬記念の応援ソング「A Real Man」、テレビアニメ「シャドウバースF」オープニングテーマ「Tick-Tock」、東洋紡企業広告タイアップ曲「ハレルヤ」、ジャパンキャンピングカーショー2023タイアップ曲「メモリーズ」などを収録。商品はCDのみの通常盤、映像ディスク付きの初回盤A、Bが用意され、初回盤Aにはミュージックビデオとメイキング、初回盤Bには昨年11月に宮城・セキスイハイムスーパーアリーナで開催されたコンサートツアー「LIVE TOUR 2022 音楽」最終公演の模様が収められる。
NEWS「音楽 -2nd Movement-」収録内容
初回盤A（CD＋Blu-ray / CD＋DVD）
CD
01. "2nd Movement" -Interlude-
02. A Real Man
03. Tick-Tock
04. ハレルヤ
05. メモリーズ
Blu-ray / DVD
・「A Real Man」Music Video & Making
・「Tick-Tock」Music Video & Making
初回盤B（CD＋Blu-ray / CD＋DVD）
CD
01. "2nd Movement" -Interlude-
02. A Real Man
03. Tick-Tock
04. ハレルヤ
05. メモリーズ
06. KMK the boys rock you all!（LIVE Ver.）
07. 鳴神舞（LIVE Ver.）
Blu-ray / DVD
・The Final Day -「weeeek to Coda」from “LIVE TOUR 2022 音楽” 11.27 at Miyagi
通常盤
CD
01. "2nd Movement" -Interlude-
02. A Real Man
03. Tick-Tock
04. ハレルヤ
05. メモリーズ
06. タイトル未定A
07. タイトル未定B