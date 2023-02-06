【写真】韓国代表　出場選手メンバー一覧【WBC2023】（大韓民国）

WBC2023 大韓民国代表 最新情報
投手
コ・ウソク（LG/KBO）
チョン・ウヨン（LG/KBO）
コ・ヨンピョ（KT/KBO）
ソ・ヒョンジュン（NC/KBO）
イ・ヨンチャン（NC/KBO）
ウォン・テイン（サムスン/KBO）
キム・ウォンジュン（ロッテ/KBO）
パク・セウン（ロッテ/KBO）
クァク・ビン（斗山/KBO）
チョン・チョンウォン（斗山/KBO）
キム・グァンヒョン（SSG/KBO）
キム・ユンシク（LG/KBO）
ヤン・ヒョンジョン（起亜/KBO）
イ・ウィリ（起亜/KBO）
ク・チャンモ（NC/KBO）
捕手
イ・ジヨン（キウム/KBO）
ヤン・ウィジ（斗山/KBO）
内野手
チェ・ジョン（SSG/KBO）
キム・へソン（キウム/KBO）
オ・ジファン（LG/KBO）
パク・ビョンホ（KT/KBO）
カン・べクホ（KT/KBO）
キム・ハソン（パドレス/MLB）
トミー・エドマン（カージナルス/MLB）
チェ・ジマン（パイレーツ/MLB）
外野手
イ・ジョンフ（キウム/KBO）
キム・ヒョンス（KT/KBO）
パク・へミン（KT/KBO）
ナ・ソンボム（起亜/KBO）
パク・コンウ（NC/KBO）
出場国・代表選手メンバー一覧
投手
選手名
所属球団
投打
コ・ウソク
LG（KBO）
右投右打
チョン・ウヨン
LG（KBO）
右投右打
コ・ヨンピョ
KT（KBO）
右投右打
ソ・ヒョンジュン
KT（KBO）
右投右打
イ・ヨンチャン
NC（KBO）
右投右打
ウォン・テイン
サムスン（KBO）
右投右打
キム・ウォンジュン
ロッテ（KBO）
右投左打
パク・セウン
ロッテ（KBO）
右投右打
クァク・ビン
斗山（KBO）
右投右打
チョン・チョㇽウォン
斗山（KBO）
右投右打
キム・グァンヒョン
SSG （KBO）
左投左打
キム・ユンシク
LG（KBO）
左投左打
ヤン・ヒョンジョン
起亜（KBO）
左投左打
イ・ウィリ
起亜（KBO）
左投左打
ク・チャンモ
NC（KBO）
左投左打
捕手
選手名
所属球団
投打
イ・ジヨン
キウム（KBO）
右投右打
ヤン・ウィジ
斗山（KBO）
右投右打
内野手
選手名
所属球団
投打
チェ・ジョン
SSG（KBO）
右投右打
キム・へソン
キウム（KBO）
右投左打
オ・ジファン
LG（KBO）
右投左打
パク・ビョンホ
KT（KBO）
右投右打
カン・べクホ
KT（KBO）
右投左打
キム・ハソン
パドレス（MLB）
右投右打
トミー・エドマン
カージナルス（MLB）
右投両打
チェ・ジマン
パイレーツ（MLB）
右投左打
外野手
選手名
所属球団
投打
イ・ジョンフ
キウム（KBO）
右投左打
キム・ヒョンス
LG（KBO）
右投左打
パク・へミン
LG（KBO）
右投左打
ナ・ソンボム
起亜（KBO）
左投左打
パク・コンウ
NC（KBO）
右投右打
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