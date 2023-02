セリエA第21節の3試合が4日に行われた。

ローマはホームでエンポリと対戦。開始2分、パウロ・ディバラの左コーナーキックにロジェール・イバニェスが頭で合わせて先制すると、6分にもディバラの左CKで追加点。今度はタミー・アブラハムがヘディングで合わせて、今季リーグ戦6得点目を記録した。

ローマはその後もディバラを中心に何度かエンポリのゴールに迫ったが、追加点は奪えない。後半開始早々の47分には立て続けにシュートを放ちながらも、相手GKグリエルモ・ヴィカーリオの神がかり的なセーブ連発でゴールネットを揺らせず。一方でエンポリにチャンスを作らせる場面もあったが、相手の決定機逸にも助けられて完封勝利を収めた。ジャロロッシは2試合ぶりの白星で暫定3位に浮上した。

ローマと同じくチャンピオンズリーグ出場圏を争うアタランタは、敵地でサッスオーロと対戦。アタランタは30分、ヨアキム・メーレが相手への危険なタックルで一発退場となり、1時間以上数的不利での戦いを強いられることになった。

試合の均衡が破れたのは55分、サッスオーロのアルマン・ロリアンテがカットインから鋭い一撃を突き刺し、ホームチームが先制。追いかける展開となったアタランタは、試合終了間際にルイス・ムリエルも審判への抗議でレッドカードを提示され、0-1でリーグ戦6試合ぶりの黒星となった。サッスオーロは今季2度目の連勝に。

いまだ勝利がない最下位のクレモネーゼは、ホームでレッチェに0-2の敗戦。勝利したレッチェは5試合ぶりの白星となった。

セリエA第21節の対戦カードと暫定順位表は以下の通り。

■セリエA第21節

▼2月4日(土)

クレモネーゼ 0-2 レッチェ

ローマ 2-0 エンポリ

サッスオーロ 1-0 アタランタ

▼2月5日(日)

スペツィア vs ナポリ

トリノ vs ウディネーゼ

フィオレンティーナ vs ボローニャ

インテル vs ミラン

▼2月6日(月)

ヴェローナ vs ラツィオ

モンツァ vs サンプドリア

▼2月7日(火)

サレルニターナ vs ユヴェントス

■暫定順位表

()内は勝ち点/得失点差

1位 ナポリ(53/+33)

2位 インテル(40/+14)

3位 ローマ(40/+10)

4位 ラツィオ(38/+20)

5位 ミラン(38/+8)

6位 アタランタ(38/+15)

7位 ウディネーゼ(29/+6)

8位 トリノ(27/-1)

9位 ボローニャ(26/-4)

10位 エンポリ(26/-7)

11位 モンツァ(25/-3)

12位 フィオレンティーナ(24/-4)

13位 ユヴェントス(23/+13)

14位 レッチェ(23/-3)

15位 サッスオーロ(23/-7)

16位 サレルニターナ(21/-13)

17位 スペツィア(18/-15)

18位 ヴェローナ(13/-14)

19位 サンプドリア(9/-26)

20位 クレモネーゼ(8/-22)

