ブシロードコンテンツのライブイベント「ブシロード15周年記念ライブinベルーナドーム」が2022年11月13日、ベルーナドームにて開催された。

同公演はブシロード設立15周年を記念したライブで、ブシロードが展開する様々なコンテンツ19組が出演した、ブシロード史上最大級のライブ。

『BanG Dream!』『D4DJ』『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』『from ARGONAVIS』ほか、 『ラブライブ!シリーズ』からAqours(斉藤朱夏/小林愛香/降幡 愛)、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会(大西亜玖璃/前田佳織里/小泉萌香)、現在活動休止中のミルキィホームズとフェザーズ、24周年を迎えた『デ・ジ・キャラット』新プロジェクト「令和のデ・ジ・キャラット」からバーチャルD.U.P.、奥井雅美、『アサルトリリィ』プロジェクトから一柳隊などが出演した。

また本公演は、アニメコンテンツの大規模ライブとして、初の観客の声出しを解禁。約3年ぶりとなる声出し解禁ライブとあって、会場内は開演から終演まで大きな歓声に包まれた。

オープニングアクトは、『BanG Dream!』プロジェクトからMyGO!!!!!、『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-』からはシークフェルト音楽学院中等部。

トップを飾ったのはRAISE A SUILEN。「EXPOSE ‘Burn out!!!’」ではドーム全体を揺らし「Sacred world」「DRIVE US CRAZY」では熱く歌い上げる。

続くのは、Happy Around!×ミルキィホームズ×木谷高明。まずは、Happy Around!とミルキィホームズが登場し、ブシロードのテーマソング「熱風海陸ブシロード〜熱き咆哮〜(Hyper Euro Version)」を歌う。後半、黒ずくめの木谷高明宇治がトロッコで登場し、大観衆の中歌い上げていった。

Happy Around!はそのままステージに残り、「ぐるぐるDJ TURN!!」「君にハピあれ♪」「HAPPIEST☆DREAM」「Dig Delight!」を怒涛の勢いでパフォーマンスしていく。そこからは、from ARGONAVIS Special Bandとして、ARGONAVISとGYROAXIAからなるスペシャルバンドが登場。「STARTING OVER」を「BLACK&WHITE」を歌い上げた。

スタァライト九九組は劇場版主題歌となる「私たちはもう舞台の上」を歌唱する。先ほどまでのバンドパフォーマンスとは打って変わったような舞台の演出に、思わず手の汗がにじむ。そして「Star Divine」で締めくくる。

Lyrical Lilyは、デビュー曲「汚れっちまった悲しみの色」からカバー曲「撲殺天使ドクロちゃん」を歌い、「人間合格!!!!」「吾輩よ猫であれ」で観客の心をつないでいった。

奥井雅美は、アニメ版『デ・ジ・キャラット』すべての主題歌を担当している。24周年の『デ・ジ・キャラット』を祝い、「only one, No.1」「CUTIE」「女神になりたい~for a yours~」とメドレーで披露。最後は『令和のデ・ジ・キャラット』主題歌「曖昧さ、幸福論」で新しいでじこの姿を刻み込んでいった。

スクリーンに登場したのは、は3Dモデルのデ・ジ・キャラット、プチ・キャラット、ラ・ビ・アン・ローズの3人によるユニット「バーチャルD.U.P.」。「PARTY☆NIGHT (D-POP version) 〜D.U.P.〜」を披露した。

ゴンドラから「flame of hope」登場したPeaky P-key。「Gonna be right」「最頂点Peaky&Peaky!!」「CYBER CYBER」「電乱★カウントダウン」と続けて歌唱し、会場のボルテージはヒートアップ。

一柳隊は「Edel Lilie」「Neunt Praeludium」「OVERFLOW」を歌い上げ、昂ぶった心をクールダウンしてくれるような演出だ。ここで、Morfonicaが再度バク上げのステージへと引きずり込む。「Daylight -デイライト- 」「flame of hope」「ハーモニー・デイ」を披露した。

お次はMerm4idと燐舞曲の二大ユニットによるコラボレーションステージ。「ブチ上げていきましょう」と、Merm4idは「High tension BPM」「Princess advent」「Floor Killer」、そして燐舞曲との「FAKE OFF」をお見舞い。燐舞曲はカバー曲「名前のない怪物」、オリジナル「瞬動-movement-」とつなぎ、「BLACK LOTUS」で盛り上げていく。

ここでシークレットアクトとしてアニメ『てっぺんっ!!!!!!!!!!!!!!!』からヤングワイワイ(伊藤彩沙/愛美/佐々木未来)&てっぺんっオールスターズ(相羽あいな/小原莉子/櫻川めぐ/葉月ひまり/小山百代)が登場し、笑いに包まれながら「てっぺんっ天国 〜TOP OF THE LAUGH!!!〜」を歌唱した。

Photon Maidenは、「We never stop」「Linked Ring」「99 ILLUSON!」「Photon Melodies」とパフォーマンスし、ステージをふたたび自分たちの色に染めあげていった。

そして『ラブライブ』シリーズからAqours斉藤朱夏、小林愛香、降幡 愛が登場。新ユニット「わいわいわい」として「ファボタージュ」、Aqoursの「SUKI for you, DREAM for you!」、そして「わーいわいわい わいわいわい!」を披露していく。

虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会は、大西亜玖璃、前田佳織里、小泉萌香の3人がソロナンバーを披露。「翠いカナリア」、「オードリー」、「Break The System」で締めくくる。続けて「繚乱!ビクトリーロード」「Level Oops! Adventures」「Just Believe!!!」で会場を大いに盛り上げた。

ここで、さらにシークレットゲストが登場。女子プロレス団体・スターダムより中野たむ&なつぽい選手のタッグチーム「meltear」がサプライズ登場。オリジナルソング「Double Frontier」を歌い上げた。

『ミルキィホームズ』からはフェザーズが登場。「セイシュンビギナー!」を歌い、バトンを繋いだのはもちろん……。ミルキィホームズの4人だ。2019年のファイナルライブで活動を休止して以来の結集となるミルキィホームズ。「正解はひとつ!じゃない!!」「ミルキィ A GO GO」「雨上がりのミライ」と立て続けに披露し、「令和のミルキィホームズ」はステージを後にした。

いよいよクライマックス。まずはRoseliaが「FIRE BIRD」「BLACK SHOUT」「ROZEN HORIZON」で盛り上げていく。ラストを飾るのはPoppin'Party。「ぽっぴん'どりーむ!」「ときめきエクスペリエンス!」「キズナミュージック♪」「Yes! BanG_Dream!」と定番の盛り上がり曲で最高潮に。最後はステージに乱入してきたHappy Around!とPoppin'Partyによる一本締めで、5時間超え65曲披露のブシロード史上最大のライブイベントは幕を下ろした。

