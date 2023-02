「好きな人は作ろうとするものじゃなくて自然とできてしまうもの」Asiloが10代の恋を応援

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」のコーナーでは、ゲストのアーティストがリスナーの相談にアドバイスと1曲を届けています。2月1日(水)の放送では、シンガーソングライター・峰清によるソロプロジェクト、Asiloが登場。10代リスナーの恋に関するお悩みに回答しました。彼女が浮気してから好きな人ができなくなってしまいました。どうすればいいですか?僕も浮気された経験がありまして、つい最近なんですけど……。なので、気持ちがわかります。僕も浮気された最初のころは好きな人が本当にできなくて、「彼女ができなくてもいい」って思いながら過ごしてたんですけど、時間が経つにつれて「また恋がしたいな」とか思うようになりました。やっぱり、時間が解決してくれることだと思います。好きな人は作ろうとするものじゃなくて、自然とできてしまうものだと思うので。あまり考えすぎずに過ごしていれば、きっと素敵な人に出会うと思います。まだ14歳ということで、中学2年生か3年生かちょっとわかんないんですけど……まだまだ長い人生なので、たくさんの女性と出会うことがあると思います。僕は東京に来はじめてから、一目惚れをするようになりまして(笑)。そんなときに書いた曲が『Days』です。いつか一目惚れする日が来るように選曲したので、『Days』を聴いて頑張ってください。応援しています!今回、リスナーに贈った「Days」は、1月25日に配信リリースされています。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/