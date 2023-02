乃木坂46賀喜遥香『アトノマツリ』MVはセルフ撮影「交代でカメラを回して撮った」編集は林瑠奈

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。2月2日(木)の放送では、「『アトノマツリ』のMVや楽曲に関しての話を聞かせてください」というリスナーメッセージをきっかけに、この楽曲のミュージックビデオ撮影を振り返りました。賀喜:この曲は、去年12月にリリースした乃木坂46の最新シングル『ここにはないもの』の「Type-C」に収録されているカップリング曲です。参加メンバーは、私を含む同期の4期生の 5人です。私と遠藤さくらちゃんと、北川悠理ちゃん、弓木奈於ちゃん、林瑠奈様なんですけど、林と悠理ちゃんのラップパートがあります。恋愛を山手線に例えた曲みたいな感じなんですけど、MVをメンバーで作ったんです。メンバーだけで撮って、編集を林がやって……っていう。撮影する側になったことがなかったので、みんなで試行錯誤しながら、歌割りとかに合わせて交代でカメラを回して撮ったりしました。山手線の線路脇の道もそうだし、MVの最後は歩道橋の上でも撮っているんですけど、山手線が通るタイミングを測りながら撮っていたんです。林が携帯電話で山手線の駅の出発時間を調べて、「あと1分で出発するから、あともうちょっとでスタートします! みんな準備いい?」って言って……(笑)。みんなで構えて撮ったんですけど、出発時間を調べてるはずなのに「山手線通らないな……」っていうのがありました。他にも、山手線が先に通りすぎちゃって、電車が通らなくて撮り直したり……最後のシーンを1番撮り直した気がします。(そのシーンでは)OKテイクが使われていますけど、みんなすっごいニコニコしているんです(笑)。楽しくてニコニコしてるのもあるけど、実はこれは山手線が通って喜んでます! 「通ったー! やったー! やったー!」って言いながら歌って、ニコニコで終わってますね(笑)。撮影も楽しかったけど、「もう1回やろう! もう1回やろう!」みたいなやり取りも楽しかったし、思い出がいっぱいできたなって思います。山手線の車内をイメージしたカラオケルームみたいな所でも撮って、天井らへんにカメラをガムテープで貼り付けて、何も見えない状態で歌って踊って……(笑)。そこもたくさん撮り直したんですけど、林がいい感じに編集してくれたので、とってもいいMVになってるなって思います。みんなの団結した絆が所々で見られるんじゃないかなって思うので、ぜひMVもそうですし、曲もたくさん聴いていただけたら嬉しいなと思います。賀喜:この曲は、メンバーにも「すごい好き!」って言ってもらうことが多くて嬉しいです。私にとっても思い出の曲ですし、今までの乃木坂の楽曲にはない曲調なって思うので、その曲を4期生のこの5人で歌えたのもすごい嬉しいです。ぜひたくさん聴いてください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/