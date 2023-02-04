ぶんか社、コミックストック、コアミックスによる3社合同企画「ヤミ電書・2023 人気コミック全て無料！」が、2月16日まで開催されている。
これは期間中、計10書店の一部マンガ作品が無料で読めるというキャンペーン。参加書店にはRenta!、コミックシーモア、Amebaマンガ、Booklive!およびブッコミ、まんが王国、ebookjapan、DMM.com、U-NEXT、LINEマンガ、ピッコマが並んでいる。対象作品には「ブルータル 殺人警察官の告白」「ガチ恋粘着獣 ～ネット配信者の彼女になりたくて～」「悪魔だった君たちへ」「ペッタん娘じゃダメですか？」「小悪魔教師サイコ」「復讐チャンネル ウラミン ～公開処刑ナマ配信中～」などがラインナップされた。
「ヤミ電書・2023 人気コミック全て無料！
期間：2023年2月3日（金）～16日（木）
参加書店
Renta!、コミックシーモア、Amebaマンガ、Booklive!／ブッコミ、まんが王国、ebookjapan、DMM.com、U-NEXT、LINEマンガ、ピッコマ
対象作品
コアミックス：「ブルータル 殺人警察官の告白」「ガチ恋粘着獣 ～ネット配信者の彼女になりたくて～」ほか計13作品
コミックストック：「悪魔だった君たちへ」「ペッタん娘じゃダメですか？」ほか計15作品
ぶんか社：「小悪魔教師サイコ」「復讐チャンネル ウラミン ～公開処刑ナマ配信中～」ほか計15作品