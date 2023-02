【くまうさ】心に寄り添う新テーマ『くまうさとにんじん』グッズにほっこり♪

サンエックスから昨年デビューした『くまうさ』の新テーマ「くまうさとにんじん」のアイテムが登場!

『くまうさ』は、いつも胸に「もやもや」を抱えるくまみたいに体のおおきなうさぎ。もやもやがずっしりと大きくなる時もあるけれど、ともだちの「ともぷぅ」が一緒の時は、そんな気持ちが少し軽くなる……という、誰にでもある「心のモヤモヤ」にそっと寄り添うキャラクターだ。

今回の新テーマ「くまうさとにんじん」の物語は、くまうさがともぷぅから「ニンジンパーティするからきて~!」というメッセージを受け取るところから始まる。

人見知りなくまうさはパーティに行くかどうか悩むものの、勇気を出してパーティに参加。初めて会う明るくフレンドリーなにんじんとすっかり打ち解け、「ゆうきをだしてあいにきてよかった」と感じる。

『勇気を出して一歩前に踏み出してみよう!』というメッセージを感じさせるストーリーに、背中を押される方も多いのではないだろうか。

あたたかく優しい色使いにも、安心と癒しを感じさせてくれる。

ラインナップされているのは、そんな「くまうさ」や「ともぷぅ」、「もやもや」「にんじん」といった登場キャラクター達のふわふわなぬいぐるみ、ポーチやステーショナリー。

ぬいぐるみは大きめの「抱きぐるみ」から手のりサイズまでが揃っており、どんな時でも寄り添ってくれる。

ポーチはうさ耳が付いたものや、メッシュになっている素材のものなど、デザインもいろいろ♪

くまうさ達の可愛い絵柄に癒されるメモパッドやレターセットにも注目だ。

優しく温かなメッセージがぎゅっと詰まった新テーマのグッズ。チェックしてみてはいかがだろうか。

(C)2023 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.