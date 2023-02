『ディズニー』のぬいぐるみシリーズに、人気キャラクターが新登場!

今回登場するのは、デイジーダックや、『くまのプーさん』のピグレットとイーヨー、『シンデレラ』のルシファー、『バンビ』のミス・バニーととんすけ、『ピノキオ』のフィガロ、『わんわん物語』のレディの全8キャラクター。今にも眠りに落ちそうな表情でウトウトしている愛らしいぬいぐるみシリーズは、ふわふわの触り心地とビーズが入った程よい重みが心を落ち着かせ、ほっとさせてくれる。

また、今回はお家でもお出かけ先でも、いつでも一緒にいられるぬいぐるみキーチェーンもあわせて登場している。

こちらは手のひらに収まるサイズ感で、ふわふわの触り心地。

お気に入りの子と一緒に、リラックスした時間を過ごしてはいかが?

(C)Disney (C)Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.