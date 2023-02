QuizKnockふくらP「聴きながら数学を解いたり」受験勉強中にループしていた1曲とは

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。2月2日(木)の放送は、臨時教頭としてQuizKnockのふくらPさんが登場。受験シーズン真っ只中ということで、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)と、この時期の心境や受験期に聴いていた音楽について語りました。こもり校長:ふくらP先生! 生放送教室は、2021年10月以来だそうです。お久しぶりですね。ふくらP:そうですね。結構お久しぶりです。こもり校長:僕は、ずっとYouTube を見ていますから嬉しいです! 僕からすると、画面の中の人が目の前にいる! みたいな高揚感があります。ふくらP:僕も、ラジオの奥の人がいる! みたいな感じです(笑)。こもり校長:(2月のマンスリー教頭に就任し)今の心境はいかがですか?ふくらP:2月は受験を意識するじゃないですか。QuizKnockを応援してくれる子は、学生がすごく多いんです。その子たちが“受験だ”と聞くと、我が子が受験生かのようにソワソワしますね。すごく応援したいし、届けられるメッセージは届けたいですね。こもり校長:SCHOOL OF LOCK! の生徒(リスナー)は10代が多いので、今が正念場の生徒がたくさんいます。ぜひ、声を届けていただけたらと思います。――andymori「革命」をオンエア後……こもり校長:この曲は、(以前、番組で紹介したQuizKnockメンバーの)伊沢(拓司)先生の受験応援鍵曲です。受験のときに、音楽って力になるものですか?ふくらP:なりますね。僕はめちゃめちゃ聴いていましたね。しかも僕は、勉強しながら聴くタイプでした。こもり校長:同時に!?ふくらP:はい。イヤホンで流しっぱなしにして、聴きながら数学を解いたり、物理解いたりみたいな感じでした。人によりますけど……伊沢は同時ではなくて休憩時間に聴くタイプで、僕はずっと聴いてました。こもり校長:そうなんですね。この伊沢先生が選んでくれた曲も、勉強をしながら聴いているキミに届いて、力になればなと思っています!――麻生夏子「ダイヤモンドスター☆」をオンエア後……こもり校長:この曲も受験生への応援鍵曲ということですが、これはふくら先生の……?ふくらP:そうなんです。僕が高校3年生のときに、受験勉強中にずっと聴いていた曲です。こもり校長:現役のときに聴いていた曲なんですね!ふくらP:聴いていました。これは『カードファイト!! ヴァンガード』というアニメの曲です。麻生夏子さんが好きでいろいろ聴いていたんですけど、この曲を特に気に入っちゃって。『あきらめないチカラが 可能性を動かすの』『がんばり甲斐ある世界』という歌詞が、受験勉強を頑張っている僕を励ましてくれました。こもり校長:うんうん。ふくらP:さっき、“受験勉強をしながら音楽を聴いていた”と話しましたけど、この1曲をループして勉強してたこともあるぐらいなんです。こもり校長:めちゃくちゃ勇気をもらっているじゃないですか!ふくらP:そうなんです(笑)。この日の放送では、受験など勉強に関する質問はふくらPさんが、勉強以外の恋愛相談などはこもり校長がメインで回答する企画『スタディー? or ノットスタディー?』をお届けしました。2月の木曜日は、マンスリー教頭としてQuizKnockのメンバーが毎週登場します。また毎週金曜日は、QuizKnockメンバーが受験生の相談に回答するコーナー「天才LOCKS!」を放送中です。リスナーのリクエストによる、受験を乗り越える“鍵”となる曲「受験応援鍵曲」も紹介しています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ふくらP(QuizKnock/マンスリー教頭)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/