Chilli Beans.「気づいたら深夜4時」3人が真夜中にしていること

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。2月1日(水)の放送は、3ピースバンドのChilli Beans.がゲスト出演。この日リリースのサードEP『mixtape』にちなみ、「今の自分にmixさせたい力」を」テーマにお届けしました。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とともに語ったそれぞれの"mixさせたい力"と睡眠についてのエピソードを紹介します。こもり校長:今夜は、生徒のキミ(リスナー)が"今の自分にmixさせたい力"、"手に入れたい力"を教えてほしい! キミが目指す"自分"はどんな人なのか、どんなことをmixしから"理想の自分"になれるのか、キミがmixさせたい力を教えてください。Chilli Beans.先生は、"今の自分にmixさせたい力"ってありますか?Moto(Vo):睡眠の質を自由に操れる力……(笑)。こもり校長:あんまり寝れてないんですか?Moto:違うんです。寝たいときに寝て、起きたいときに起きて……頭がスッキリしている状態がいいな、みたいな。こもり校長:睡魔というものに邪魔されたくない、みたいな?Moto:そうなんですよね。こもり校長:睡魔には勝てないタイプですか?Moto:全然勝てないです。こもり校長:そこをコントロールできるようになりたいんですね?Moto:そうですね、なりたいです。こもり校長:Lily先生は?Lily(Gt&Vo):私はコミュニケーション能力があったら、もっと自由なのかな……とか(笑)。こもり校長:自由……?Lily:初対面の人となかなか話せないから、もうちょっと踏み込めたら楽しそう……と、思ったりします。こもり校長:たしかに、コミュニケーションが弾むほうが楽しいですもんね。Maika先生はありますか?Maika(Ba&Vo):私は、1日を充実させるための早起きできる力が欲しいです。こもり校長:俺もそれ欲しいです。寝ちゃうタイプですか?Maika:寝ちゃいます。気づいたらお昼まわっている、みたいなことが結構多くて。「あ~、休みを1日無駄にしたな~」みたいな(笑)。こもり校長:なんで午前中を逃したら、1日を無駄にした感覚になるんでしょうね。Maika:いや、本当に! 日が落ちてしまうと「あ~無駄にしたか……」「今日、光合成できなかったな」みたいな気持ちになるので(笑)。その力が欲しいですね。こもり校長:Chilli Beans.先生は"夜派"ですか?Maika:はい! 圧倒的なね?Moto・Lily:(笑)。こもり校長:普段は何時くらいまで起きているんですか?Lily:4時とか(笑)。こもり校長:何してるんですか?Lily:イラストとか描いちゃったりしていて、気づいたら4時……とか。こもり校長:へぇ~。Maika先生は何をやっているんですか?Maika:私は、めっちゃ動画を見てますね。こもり校長:時間を溶かすタイプの人だ!全員:(笑)。Maika:そうなんです~、溶かしてますよ……!こもり校長:(笑)。Moto先生は?Moto:え~……曲をやったりとか?(笑)。Maika:作業は夜がはかどるんだよね。Moto:そうそうそう。こもり校長:朝に作業を進められる人もいますよね。Lily:すごい……!Maika:朝に勉強がはかどるタイプとかもいましたね。こもり校長:いた! 俺は絶対無理でした。Chilli Beans.:私も……!こもり校長:よかった、全員が同じタイプでした(笑)。Chilli Beans.は8月から9月にかけて、広島、石川、宮城、福岡、大阪、北海道、愛知、東京をまわる全国ツアー『Chilli Beans. TOUR 2023』を開催。詳細はオフィシャルサイトまで。