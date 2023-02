INI髙塚大夢「夢を追いかけてる人に」「いまの季節にもピッタリ」おすすめ＆思い出のアニソン3選

11人組グローバルボーイズグループ・INIの髙塚大夢がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」。2月1日(水)の放送では、思い入れがあるアニソンを3曲紹介しました。髙塚:今夜は、僕が聴いてる曲を知ってほしいということで、髙塚大夢のプレイリストを紹介していきたいと思います!前回(2022年11月1日)は『秋の時期だからこそ聴いてほしい!』というテーマで、kobore先生の『夜に捕まえて』、Mrs. GREEN APPLE先生の『光のうた』、スピッツ先生の『楓』という3曲を紹介しました。今回のテーマは、僕が最近聴いている『アニソン』です! これには理由があるんですけど……まず1曲目を紹介しましょう!髙塚:この曲は、『マギ』っていうアニメの(第2期に)エンディングで流れていた曲です。僕は昔からこのアニメが好きで、キャラクターにも歌詞がマッチしているし、聴いてて懐かしい気分になるというか。すごい心が落ち着くな、って思って、最近よく聴いています!Aqua Timezはもう解散しちゃったグループなんですけど、ボーカルの方が新しくソロプロジェクトを始めていて。この間ラジオを聴いていたらその声が流れてきて、「懐かしい声だな」って思って。この曲がきっかけで、最近はよく観ていたアニメの主題歌とかを聴いています。それもあって、今回はこういうテーマで紹介していこうかな、って思いました。髙塚:『エデン』に続いてバラードなんですけど、いまの季節にもピッタリな曲です。この曲は、『ソードアート・オンラインII』(マザーズ・ロザリオ編)のエンディングテーマです。僕、冬になると、バラードを聴いて心をあっためたくなるな~って思っていて、この曲がめちゃめちゃ好きなんです。よくカラオケでも歌ったりしていて、すごく大好きな曲なので紹介しました!髙塚:この曲は『メジャーセカンド』のエンディングテーマなんですけど、めちゃめちゃ勇気づけられます。『誰にも期待されてないくらいが丁度いいのさ』という歌詞が好きなんですけど、この歌詞を聴いてすごく腑に落ちたというか……。僕も結構前に、期待に応えようとして無理しちゃってたことがあって、つらくなった時期があったんです。でも「期待されてない」って自分であえて思っちゃうことで、気持ちが楽になるっていうか。より吹っ切れて前に進めるな、みたいなのをすごい感じて。なので、この曲には救われたなぁ、って思っていますね。夢を追いかけてる人には、本当におすすめしたい曲です……!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/