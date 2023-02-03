ネバヤン、3組のゲストアーティストを招いた東名阪Zeppツアー開催決定

never young beachが自主企画「TOUR 2023 ”春歌舞”」を名古屋・東京・大阪の3都市のZeppにて開催することを発表した。
土着的な日本の歌のDNAをしっかりと残しながら、USインディなど洋楽に影響を受けたサウンドとポップなメロディを奏でるnever young beach。
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同ライブツアーは、2023年4月17日（月）に愛知・Zepp NAGOYA、4月26日（水）に東京・Zepp HANEDA、4月28日（金）に大阪・Zepp NAMBAにて開催が予定されている。また本企画は、ネバヤンがいま共演したいアーティスト各地1組を招いたツーマン企画となっており、3組のゲストアーティストは後日発表されるとのこと。なお、チケット先行受付は、2月3日（金）18時よりスタートする。
＜ライブ情報＞
never young beach
「TOUR 2023 ”春歌舞”」
2023年4月17日（月）愛知・ZEPP NAGOYA
TICKET：1F 立見 ¥6000円 / 2F 指定席 ¥6500円 / 2F 後方立見 ¥5000円
（税込/D代別/整理番号順入場）
2023年4月26日（水）東京・ZEPP HANEDA
TICKET：1F 立見 ¥6000円 / 2F 指定席 ¥6500円 / 2F 後方立見 ¥5000円
（税込/D代別/整理番号順入場）
2023年4月28日（金）大阪・ZEPP NAMBA
TICKET：1F 立見 ¥6000円 / 2F 指定席 ¥6500円（税込/D代別/整理番号順入場）
Support Member
Bass：森夏彦（THE 2）
Key：TAIHEI（Suchmos、賽）※名古屋・大阪公演
Key：高野勲※東京公演
オフィシャルHP先行受付
受付期間：2月3日（金）18:00 ～ 2月13日（月）23:59
お申込みURL：https://w.pia.jp/t/neveryoungbeach-tao/
制限枚数：１公演につき一人４枚まで申し込み可能。
never young beach 公式ホームページ：https://neveryoungbeach.jp/